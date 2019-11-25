Руководитель СУ СК России по Нижегородской области встретится с предпринимателями 2 декабря Бизнес

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области Андрей Павлович Виноградов проведет прием предпринимателей совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе.

Встреча пройдет 2 декабря 2019 года с 11 до 12 часов в приемной президента РФ в Приволжском федеральном округе по адресу: Кремль, корпус 2.

Предварительная запись по телефонам: 268-03-49 или 8920-069-59-90.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также желательно обращение в письменном виде. В случае обращения от имени третьих лиц – доверенность от этих лиц.

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