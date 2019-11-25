Типы колес для промышленных тележек

Для осуществления передвижения грузов по складам и магазину используют специальные тележки, которые могут быть как общего, так и узкоспециализированными. Но в любом случае большую роль в их эксплуатации играют колеса. большегрузные колеса для тележек нуждаются в периодической замене, так как нагрузка на них идет очень большая, купить колеса недорого и от производителя можно на сайте Колеса-Екб.

Стоит отметить, что конструкция колеса и использование материалов для его производства зависят исключительно от принадлежности колеса к определенному виду. Условно все колеса и колесные опоры можно разделить на три группы:

бытовые;

общего пользования;

промышленные.

Наибольшую ценность представляют промышленные колеса, так как они самые технологичные и выполняют наиболее сложные задачи. Они более прочные, износостойкие, в сравнение с колесами общего назначения или бытовыми.

При выборе промышленных колес важно учитывать не только качество, но и материал, из которого сделано колесо. Это необходимо для того, чтобы избежать порчи напольного покрытия при неправильном выборе. Также стоит учитывать общую грузоподъемность и маневренность. Есть системы, в которых предусмотрено движение только по одной линии.

Перед выбором колес для промышленных объектов необходимо пройти три важных этапа. Первый – проанализировать напольное покрытие и выбрать подходящий тип коле, который соответствует эксплуатации в этих условиях. Например, для плитки идеально подходят резина и полиуретан, а для грунтовой поверхности пневматическая покрышка. Второе – проанализировать грузоподъемность, статическую нагрузку, условия окружающей среды и исходя из этих данных определиться с подходящим диаметром колеса. Третий – правильное крепление, которое зависит от условий эксплуатации. В данном случае выбирается наиболее подходящий тип крепления.

На сегодняшний день на рынке представлены колеса из чугуна, полиамида, жаропрочной пластмассы, с пневматическими или резиновыми шинами. Они способны выполнять разный спектр задач, поэтому при выборе отталкиваемся именно от них.

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