Спектакли "Театрального Приволжья" посмотрели более 100 тысяч человек Общество

Школьные и студенческие постановки самого яркого молодежного проекта Года Театра в России — фестиваля "Театральное Приволжье" — посмотрели более 100 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полпредства президента РФ в ПФО.

В спектаклях приняли участие более 7 тысяч молодых актеров, школьников и студентов из всех регионов ПФО. Такие цифры были озвучены 27 ноября на окружном совещании, посвященном подготовке к финальному голосованию, которое начнется в пятницу, 29 ноября, в 13:00.

Юные актеры в своих постановках ставят вечные вопросы о любви, верности, чувстве долга и смысле жизни. Своими творческими находками ребята активно делятся с другими. За время регионального и окружного этапов фестиваль стал большим социальным проектом. Его участники показывали свои спектакли в детских домах и домах престарелых, проводили квесты по мотивам спектаклей, театральные перформансы и "баттлы", мастер-классы, флешмобы, театральные марафоны и эстафеты, творческие встречи и круглые столы.

Идея проведения такого масштабного события для творческой молодежи — личная инициатива полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Молодых актеров активно поддерживали главы всех регионов ПФО. Они приходили на спектакли, встречались с ребятами после показов, призывали болеть за ребят в социальных сетях, где проект нашел много сторонников. Так, общее число просмотров видео-контента на YouTube-канале фестиваля достигло 35 тысяч.

Напомним, 30 ноября будут подведены итоги голосования и определены победители в номинациях "Лучший школьный театр", "Лучший студенческий театр", "Лучший режиссер", "Лучший актер" и "Лучшая актриса".

Каждый житель ПФО может отдать голос за лучшую театральную постановку, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43. Голосование начнется 29 ноября в 13:00.

Проект "Театральное Приволжье" проходит в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года театра. Старт проекту в марте 2019 года дали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Во всех субъектах ПФО прошли муниципальные и региональные этапы, где были определены победители в номинациях школьных и студенческих театров.

Муниципальный этап фестиваля в Нижегородской области проходил с 16 апреля по 20 мая 2019 года. На этом этапе проводились отборочные мероприятия среди театральных школьных и студенческих коллективов в районах Нижнего Новгорода и области. Региональными министерствами культуры и образования были отсмотрены 218 театральных коллективов из различных муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. После этих просмотров 46 спектаклей 26 школьных и 16 студенческих коллективов были рекомендованы к региональному этапу.

В результате в Нижегородской области в номинации школьных театров победителем была признана молодёжная студия "START UP" Шарангского районного Дома культуры с драматической постановкой "Остров 13", а в номинации студенческих театров первое место занял "Народный" театр миниатюр "Зеркало" Дворца культуры города Заволжье со спектаклем по пьесе Н.Саймона "Дураки". Эти коллективы и представляют нижегородский регион на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье".

С 1 по 30 октября 2019 года на всех региональных телеканалах ПФО ("21 кнопка") были организованы ежедневные трансляции спектаклей, ставших победителями региональных отборочных этапов конкурса. Всё это время проводились массовые мероприятия с показом театральных постановок и их видеоверсий на базе социальных, культурных и образовательных учреждений.

Итоговое голосование за лучшую постановку окружного фестиваля "Театральное Приволжье" стартует 29 ноября 2019 года в 13.00 (мск), за 24 часа до начала трансляции программы в прямом эфире сети интернет на официальном сайте Фестиваля (театральноеприволжье.рф). Каждому спектаклю присвоен свой порядковый номер (от 1 до 14 — у студенческих, от 15 до 28 - у школьных).

В результате такого народного голосования 30 ноября 2019 года в 13.00 по мск будут подведены итоги и объявлены победители и лауреаты фестиваля-конкурса школьных и студенческих коллективов "Театральное Приволжье".