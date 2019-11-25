Новогодние каникулы: куда поехать недорого?

Каждый год нас ждут большие новогодние каникулы, которые продлятся больше недели, и это отличное время для того, чтобы осуществить небольшое, но незабываемое путешествие. В зависимости от выбранного направления, с организацией путешествия поможет агентство https://anex-tour.com.ua.

Зимние путешествия – это как правило недорого, к тому же не стоит отказываться от посещения городов России. Прекрасным выбором будет поездка в Санкт-Петербург, где можно посетить не только музеи, но и поучаствовать в массовых гуляниях. Не менее интересней будет поезда и в Казань – город с тысячелетней историей. Здесь вас ждет недорогое жилье, приятная погода, вкусная национальная кухня и общее гостеприимство.

Если же вам по вкусы горнолыжный отдых, то недорого будет отправиться в Сочи. Конечно по сравнению с Казанью и Санкт-Петербургом, поездка выйдет дороже, но зато вы окажетесь на черноморском побережье и сможете вдоволь покататься на горнолыжных склонах.

Вместо Санкт-Петербурга можно отправиться в заснеженный край – Карелию, но собственно говоря можно и совместить поездку. В Карелии вас ждет неописуемая природа: замершие озера, лесные массивы, снежные барханы и много другое. Незабываемыми окажутся прогулки на собачьих упряжках или снегоходах.

Еще одной точкой на карте России, которую следует посетить в новогодние праздники – Великий Устюг. Собственно, какой Новый Год без общения с Дедом Морозом. Этот вариант подходит как для поездки с детьми, так и без.

Недорого можно отдохнуть на новогодние каникулы и в Европе. Прекрасными городами для отдыха будут Прага, Рига, Лапландия. Также можно отправиться и на море в Таиланд, Вьетнам или Гоа. Мест для отдыха очень много, главное учитывать собственные интересы и выбрать идеальное сочетание цены и качества.

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