Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2019 13:46  [25] Эксперты Нижегородского ЦСМ обнаружили в "сыром" рыночном молоке воду
28 ноября 2019 13:20  [48] Газификацию поселка Пыра подтвердили на уровне нижегородского правительства
28 ноября 2019 12:54  [99] "Единая Россия" контролирует ситуацию в дзержинской школе №35, стены которой покрылась трещинами
28 ноября 2019 12:53  [80] МУП ЖКХ в Краснобаковском районе сливало бытовые отходы в овраг
28 ноября 2019 12:23  [70] Спектакли "Театрального Приволжья" посмотрели более 100 тысяч человек
28 ноября 2019 12:00  [122] МЧС предупреждает: мошенники в форме полиции обходят квартиры и проверяют противопожарное оборудование
28 ноября 2019 11:31  [96] ЗС НО увеличило срок содержания безнадзорных животных в приютах в два раза
28 ноября 2019 10:37  [143] Глеб Никитин поручил сдерживать рост тарифов на вывоз мусора для нижегородцев в следующем году
28 ноября 2019 09:19  [165] Порядка 220 ветхих расселенных домов необходимо снести в Нижегородской области
27 ноября 2019 18:52  [264] Обманутым дольщикам ЖК "На Гончарова" и "Европейский" озвучат решение проблем в начале 2020 года
Общество

МУП ЖКХ в Краснобаковском районе сливало бытовые отходы в овраг

28 ноября 2019 12:53  [80] Общество

МУП ЖКХ в Краснобаковском районе сливало бытовые отходы в овраг. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 28 ноября 2019 года.

Проверкой установлено, что Дмитриевское МУП ЖКХ в нарушение установленного договора на очистку сточных вод с МУП ЖКХ р.п.Красные Баки в период с января 2018 года по март 2019 года сливало жидкие бытовые отходы в овраг. Вместе с тем, в названный период плата за услуги вывоза жидких бытовых отходов взималась с граждан по установленным тарифам, что повлекло нарушение их прав и законных интересов на качественное оказание коммунальных услуг.

В целях устранения допущенных нарушений прокуратурой района в адрес Дмитриевского МУП ЖКХ внесено представление. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, жителям будет произведён перерасчет коммунальных платежей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph