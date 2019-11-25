МУП ЖКХ в Краснобаковском районе сливало бытовые отходы в овраг Общество

МУП ЖКХ в Краснобаковском районе сливало бытовые отходы в овраг. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 28 ноября 2019 года.

Проверкой установлено, что Дмитриевское МУП ЖКХ в нарушение установленного договора на очистку сточных вод с МУП ЖКХ р.п.Красные Баки в период с января 2018 года по март 2019 года сливало жидкие бытовые отходы в овраг. Вместе с тем, в названный период плата за услуги вывоза жидких бытовых отходов взималась с граждан по установленным тарифам, что повлекло нарушение их прав и законных интересов на качественное оказание коммунальных услуг.

В целях устранения допущенных нарушений прокуратурой района в адрес Дмитриевского МУП ЖКХ внесено представление. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, жителям будет произведён перерасчет коммунальных платежей.