Газификацию поселка Пыра подтвердили на уровне нижегородского правительства Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Газификацию поселка Пыра Дзержинска подтвердили на уровне правительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Министр ЖКХ и энергетики Нижегородской области Андрей Чертков в рамках встречи с главой Дзержинска Иваном Носковыми с жителями поселка Пыра заверил жителей, что газификация в поселке будет.

В пресс-службе отметили, что газификация посёлка Пыра является одним из основных направлений работы администрации города.

"В течение короткого срока органам местного самоуправления удалось достигнуть договоренности более чем с 15 организациями разных форм собственности о готовности данных потребителей газоснабжения и оборудования к повышению давления на выходе из "ГРС-Дзержинск 1" в связи с подключением п.Пыра", - пояснили в пресс-службе.

Решение вопроса остается на личном контроле главы города Дзержинска и министра ЖКХ и энергетики Нижегородской области.