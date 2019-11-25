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Общество

Газификацию поселка Пыра подтвердили на уровне нижегородского правительства

28 ноября 2019 13:20  [51] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Газификацию поселка Пыра Дзержинска подтвердили на уровне правительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Министр ЖКХ и энергетики Нижегородской области Андрей Чертков в рамках встречи с главой Дзержинска Иваном Носковыми с жителями поселка Пыра заверил жителей, что газификация в поселке будет.

В пресс-службе отметили, что газификация посёлка Пыра является одним из основных направлений работы администрации города.

"В течение короткого срока органам местного самоуправления удалось достигнуть договоренности более чем с 15 организациями разных форм собственности о готовности данных потребителей газоснабжения и оборудования к повышению давления на выходе из "ГРС-Дзержинск 1" в связи с подключением п.Пыра", - пояснили в пресс-службе.

Решение вопроса остается на личном контроле главы города Дзержинска и министра ЖКХ и энергетики Нижегородской области.

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