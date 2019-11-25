Газификацию поселка Пыра подтвердили на уровне нижегородского правительства

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Газификацию поселка Пыра Дзержинска подтвердили на уровне правительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.
Министр ЖКХ и энергетики Нижегородской области Андрей Чертков в рамках встречи с главой Дзержинска Иваном Носковыми с жителями поселка Пыра заверил жителей, что газификация в поселке будет.
В пресс-службе отметили, что газификация посёлка Пыра является одним из основных направлений работы администрации города.
"В течение короткого срока органам местного самоуправления удалось достигнуть договоренности более чем с 15 организациями разных форм собственности о готовности данных потребителей газоснабжения и оборудования к повышению давления на выходе из "ГРС-Дзержинск 1" в связи с подключением п.Пыра", - пояснили в пресс-службе.
Решение вопроса остается на личном контроле главы города Дзержинска и министра ЖКХ и энергетики Нижегородской области.
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