Эксперты Нижегородского ЦСМ обнаружили в "сыром" рыночном молоке воду Общество

Фото: Прес-служба Росстандарта

Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области обнаружили, что "сырое" рыночное молоко, продаваемое на рынке, разбавлено водой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты отдела испытаний продукции пищевой и легкой промышленности Нижегородского ЦСМ провели испытания, предварительно закупив пастеризованное молоко в магазине и непастеризованное на рынке. По итогам эксперимента в сыром молоке было выявлено превышение допустимой нормы воды, в то время как в образце, произведенном по ГОСТу, эти показатели были в норме.

Проверка молока осуществлялась на новом аппарате - криоскопе "Термоскан-Мини".

"Это оборудование определяет точку замерзания молока, которая дает возможность узнать количество добавленной воды в продукт. Данный метод работы позволяет выявлять всевозможные фальсификации. Например, добавление воды или нейтрализующих веществ. Продукция для пробы может быть как сырой, так и обработанной. Аппарат обладает высокой точностью результатов. При этом для порции измерения требуется небольшое количество продукта", - сказала инженер-химик лаборатории Мария Сойкина.

Напомним, в 2019 году в регионе создан Нижегородский молочный союз, цель которого - защита прав и интересов производителей молочной продукции. На сегодняшний день в организации 44 предприятия. Это нижегородские заводы по производству и переработке молока, обслуживающие организации.

По словам директора Нижегородского ЦСМ Дениса Миронова, появление нового оборудования в центре неслучайно: аппарат позволит проводить более точные исследования, помогая добросовестным производителям молочной продукции бороться с фальсификатом и защищая потребителей от некачественной молочной продукции на рынке.

"Большинство молочной продукции, которое производится в регионе, сделано по ГОСТу. Если молоко произведено действительно по национальным стандартам, а его производитель добровольно подтвердил его качество в Национальной системе сертификации, то в его составе кроме самого коровьего молока ничего быть не может. Что касается качества сырого молока, которое реализуется частниками на рынках, здесь, как показали лабораторные исследования, можно купить "кота в мешке". В любом случае такое молоко следует обязательно прокипятить перед употреблением", - сказал Денис Миронов.

СПРАВКА:

Федеральный проект Росстандарта "Национальная система сертификации" (НСС) утвержден в 2016 году. В рамках проекта производители добровольно подтверждают полное соответствие продукции национальным стандартам. Нижегородская область одной из первых вошла в проект. В 2019 году подписано соглашение между правительством Нижегородской области и Росстандартом о развитии НСС в регионе.

На сегодняшний день в реестре Национальной системы сертификации 2173 записей, 434 из них – продукция нижегородских производителей. Это лучший результат по стране.