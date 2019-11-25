"Нижэкология-НН" подала иск на администрацию Нижнего Новгорода Бизнес

ООО "Нижэкология-НН" подала иск в Арбитражный суд области на Нижегородскую администрацию. Об этом сообщается на сайте суда. Всего было подано 18 исков 26 ноября 2019 года.

Подробности дел пока не уточняются. Иски были поданы на суммы: 3 968 рублей, 24 710 рублей, 109 120 рублей, 39 680 рублей, 49 421 рубль, 2 976 рублей, 44 504 рубля, 248 044 рубля, 59 339 рублей, 19 779 рублей, 39 559 рублей, 39 680 рублей, 396 801 рубль, 34 614 рублей, 79 360 рублей, 24 800 рублей, 2 976 рублей 109 120 рублей.

Общая сумма исковых требований составила 1 млн 328,5 тысяч рублей.

Третьим лицом в делах выступает министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Дата заседания еще не назначена.

Ранее, исполнительный директор компании "Нижэкология-НН" Андрей Паршин сказал, что считает проблемными Канавинский, Московский и Ленинский районы из-за повышенного образования крупногабаритного и строительного мусора. Были и другие неурегулированные вопросы.