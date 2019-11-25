Выгодные условия для заемщика с картой Газпромбанк

Как только МФО разрешили оформлять микрокредит гражданам в режиме онлайн, заемщикам стали доступны новые возможности. Например, можно попробовать оформить займ на карту Газпромбанка в любое время суток, чтобы получить деньги в долг практически моментально.

Выгодные условия для заемщика

Клиентам Газпромбанка оформлять займ на карту онлайн действительно выгодно. GreenMoney предлагает лояльные условия как для новых клиентов, так и для постоянных заемщиков.

Во-первых, любому пользователю, зарегистрировавшемуся на сайте, доступен срочный микрозайм . На проверку уходит не более получаса, а чаще всего ответ на запрос поступает в течение нескольких минут. Мгновенный заем онлайн - это, в ряде случаев, единственный выход, если деньги нужны срочно.

Во-вторых, уже при оформлении первого кредита можно запросить любую сумму. На то, чтобы отдать деньги, у заемщика будет достаточно времени. На сайте работает удобный онлайн-калькулятор, позволяющий рассчитать, сколько нужно отдать по истечении указанного периода. Узнать процентную ставку можно сразу после открытия личного кабинета. Условия рассчитываются для каждого индивидуально!

В-третьих, для постоянных клиентов действуют льготные условия. Можно рассчитывать на понижение процентной ставки, а также на увеличение периода погашения.

И, наконец, режим работы сайты. Оформить кредит можно даже ночью. Время рассмотрения заявки при этом не увеличивается. При положительном ответе счет будет пополнен моментально.

Кто вправе оформить займ

Кредит онлайн предоставляется совершеннолетним гражданам РФ, являющимися держателями пластиковых карт.

Чтобы оформить заявку на займ нужно предоставить фотографию действительного паспорта РФ, а также сообщить реквизиты карты.

Потребуется также загрузить ее фото. Чтобы увеличить шансы на одобрение и оформить займы на карту Газпромбанка, можно дополнительно предоставить фото и реквизиты других документов по запросу МФО. Либо авторизоваться через сайт на государственном портале Госуслуг. Функция доступна только пользователям с подтвержденным Личным кабинетом.

Гарантии

GreenMoney зарегистрирована в реестре ЦБ РФ и выдает срочные займы в полном соответствии с требованиями законов. С документами, касающимися деятельности, а также договором-офертой, на основании которого оформляется микрозаем, можно ознакомиться на сайте.

Пользователи, которые оформляют кредит через официальный сайт, надежно защищены. GreenMoney не передает паспортные данные, реквизиты документов и банковской карты третьим лицам. Поэтому о сохранности средств также можно не беспокоиться - любые переводы производятся через специальную систему, позволяющую исключить вмешательство третьих лиц.

Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Стабильные финансы". ОГРН: 1197746381876. Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций от 23 июля 2019 года, государственный номер записи в реестре - 1903045009345

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