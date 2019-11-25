Какую печь выбрать для бани и дома?

Печное отопление на сегодняшний момент очень экономичное и простое. Такой способ обогрева помещения существует уже очень давно, но с годами технологии улучшались, и теперь выбор устройств для отопления очень большой.

Когда идет речь о выборе печи для дома, то нужно учитывать множество факторов: площадь помещения, из какого материала сделан дом, как долго должно быть тепло и какие материалы вы хотите использовать для отопления. Сейчас распространены садовые буржуйки, печь-камин и печь длительного горения. Все они имеют свои плюсы и минусы.

Буржуйка к примеру, быстро нагревается, но и остывает также быстро. Печь-камин быстро нагревает помещение, но больше несет декоративную роль. Отопительные печи длительного горения подходят для обогрева большого дома. Ее единственный плюс затмевает буквально все. Дрова можно загрузить всего один раз, а тепло будет в течение десяти часов.

Если выбираете печь для бани, то посмотрите здесь разные модели. Самое главное, что нужно учесть при выборе банной печи – мощность. Ее нужно рассчитывать для каждого случая отдельно. Здесь нет каких-то оптимальных решений. Если выбрать печь с большим запасом мощности, то может получиться так, что баня быстро нагреется, а вот камни будут холодными и тогда пар не будет образовываться. Установить маломощный агрегат – тоже ошибка. Тогда печь будет работать на максимум, что быстро приведет ее в негодность. Перед покупкой прочитайте инструкцию по расчёту мощности печи для бани либо обратитесь к консультанту. В банях часто устанавливают печи с теплообменниками. Она работает на четырех законах физики. От печи нужно протянуть трубу, которая будет выполнять роль теплообменника. Только она должна быть заполнена жидкостью – это теплоноситель. При таком раскладе расходы на топливо снижаются в несколько раз.

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