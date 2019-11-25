Из какого материала лучше выбрать теплицу?

Сегодня не составит особого труда построить теплицу. Материалов представлено на рынке так много, что иногда просто можно потеряться в выборе.
Самый главный вопрос интересующий всех дачников: из какого материала теплица лучше? Однозначного ответа здесь нет. Все зависит от финансовых возможностей, площади под теплицу и других факторов. Популярным материалом является поликарбонат. Его полюбили за особенные свойства. Самое главное – выбрать каркас для теплицы из поликарбоната. Ведь он основа, от которой будет зависеть надежность конструкции в целом. Изготавливают каркас преимущественно из металлической трубы или профиля. В первом случае вы получите:
В случае с профилем можно выделить следующее:
Материал покрытия может быть разным и зависит выбор от того, что вы собираетесь выращивать. Как уже отмечалось популярным материалом является поликарбонат. Кроме него еще используют полиэтиленовую пленку повышенной прочности, спанбонд или стекло.
Поликарбонат имеет высокую прочность и может сравниться лишь со стеклом. Порывы ветра, град, дождь, снег – ему не страшны. Срок эксплуатации достаточно долгий. При этом все качественные характеристики остаются на должном уровне. Если говорить о пленочных материалах, то она легко крепится и подходит для теплиц любой формы, пропускает ультрафиолет, который нужен растениям, спасет от небольших заморозков. Но минусом можно назвать то, что пленка быстро рвется и может не выдержать сильного града или снега.
Спанбонд хорошо защитит растения внутри от птиц и атмосферных осадкой. Выдерживает температуру до минус 7 градусов в течение пяти сезонов. Стеклянные теплицы отличаются повышенными теплоизоляционными свойствами и отличной светопропускной способностью. Теплицы разного типа производит завод Воля.
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