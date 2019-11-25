Мягкий лабиринт для помещений

Игровые развлекательные центры для детей являются отличным местом отдыха для всей семьи. Они дают возможность детям в полной мере наиграться, а родителям отдохнуть. Именно поэтому спрос на игровое оборудование для детских комнат ежегодно растет и на рынке появляются новые модели игровых комплексов.

В чем особенность новинки

Мягкий лабиринт для помещений стал одной из последних новинок игрового оборудования от компании «Happy Elephant». Более того, аналогов такого лабиринта на российском рынке пока еще нет. Появление новинки обусловлено потребностью клиентов в оригинальном и необычном игровом оборудовании, которое бы выгодно отличало игровую комнату от других. Кроме этого, мягкий детский лабиринт вобрал в себя лучшие игровые качества традиционных игровых площадок и лабиринтов.

Где устанавливается

Мягкий игровой комплекс предназначен для использования внутри помещений и представляет из себя комплекс различных игровых модулей. По сути, это целый детский развлекательный городок, в котором можно установить батуты, сухой бассейн с шариками, карусели 4kids, и многое другое. За счет особого мягкого материала активные игры даже самых маленьких непосед абсолютно безопасны и комфортны.

На кого рассчитан

Современное оборудование и безопасные материалы позволяют изготавливать мягкие лабиринты для помещений любых размеров и конфигурации. Специалисты компании разработают проект мягкого лабиринта на основе уже готовой модели, или с нуля по индивидуальным пожеланиям. Материал, из которого производится мягкий лабиринт абсолютно безопасен и гипоаллергенен. Кроме того, каждый конструктивный элемент игрового оборудования рассчитывается с учетом повышенных нагрузок и с большим запасом прочности. Игровой комплекс рассчитан на детей от 2-12 лет, и не требует особого ухода в процессе эксплуатации. Для установки такого оборудования требуется достаточно большая площадь и назвать его компактным нельзя, однако и вместительность такого комплекса большая.

Оптимальное место установки

Установленный местах с хорошей проходимостью игровой мягкий лабиринт достаточно быстро окупается и начинает приносить прибыль. Он привлекает свои необычным дизайном и потрясающими игровыми возможностями, которые делают его центром притяжения для детей.

Купить мягкий лабиринт, а также узнать более подробную информацию об этом уникальном оборудовании можно на сайте производителя компании "Happy Elephant" https://labirint-cn.ru/catalog-full/myagkie-labirintyi/.

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