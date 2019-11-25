О пользе танцев для детей

Сложно переоценить пользу занятий танцами для детей. Любому ребёнку для полноценного роста и развития необходимо движение, но современные дети проводят слишком много времени за компьютером, и им не хватает активности. Танцы – универсальный вариант для всех, даже дети, имеющие освобождение от физкультуры по состоянию здоровья, могут танцевать. Занятия предполагают умеренные нагрузки, которые не только не навредят, но и помогут укрепить организм, повысить выносливость.

Какое влияние оказывают танцы на детский организм

Прежде всего занятия танцами:

улучшают осанку, развивают гибкость суставов, помогают предотвратить сколиоз;

укрепляют здоровье в целом, поддерживают мышцы в тонусе, препятствуют появлению лишнего веса;

развивают координацию движений, пластику, артистичность, чувство ритма, музыкальный слух.

Чем ещё полезны танцевальные секции

Помимо очевидной пользы для здоровья, занятия формируют чувство уверенности в себе, помогают повысить самооценку и бороться с комплексами, которые часто развиваются в подростковом возрасте. Дети учатся общаться друг с другом, заводить друзей, чувствовать себя комфортно в среде сверстников, выстраивать отношения со взрослыми, становятся более открытыми и общительными. Все эти навыки пригодятся в будущем.

Не только для девочек

Сложно не заметить, что в танцевальных кружках и секциях девочек гораздо больше, чем мальчиков. Причина такого неравенства не только в устоявшемся стереотипе о том, что танцы – неподходящее занятие для будущего мужчины, но и в том, что девочки, как правило, более ловкие и музыкальные, им легче осваивать сложные движения. Однако на самом деле учиться танцевать мальчикам действительно стоит, ведь это очень полезно и для здоровья, и для социализации в коллективе сверстников.

Что нужно для занятий

Тем, кто решил научить своё чадо танцевать, придётся выполнить следующие условия:

Во-первых, необходимо найти подходящую секцию, выбрать педагога и вид танцев, который интересен ребёнку. Во-вторых, важна регулярность: пропускать занятия нежелательно, иначе малыш отстанет от группы и быстро потеряет интерес. В-третьих, потребуется специальная одежда и обувь – красивая, удобная и безопасная.

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