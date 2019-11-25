Алюминиевые перегородки для зонирования пространства

Алюминиевые перегородки – надежные, практичные конструкции, используемые в оформлении помещений для разделения общего пространства на отдельные зоны. Их популярность объясняется современным внешним видом и правильной геометрией.

Главные преимущества конструкций такого типа определяются их основными характеристиками: надежностью, устойчивостью и жесткостью каркаса. Высокое качество используемой фурнитуры и крепежных элементов гарантируют прочную фиксацию всех элементов перегородок из алюминия.

Внешнее оформление

Вид перегородок из алюминия определяется используемыми типами профиля для каркаса и облицовки. Изготовленный методом экструзии профиль из алюминия отличается более изящным и аккуратным видом по сравнению со стальными вариантами. Геометрия конструкций имеет более строгое стилистическое выражение, стыки качественно обработаны.

В зависимости от материала заполнения перегородки из алюминия выполняются глухими, прозрачными или комбинированными.

Глухие конструкции выполняются из МДФ-панелей, гипсовинила, ЛДСП. Перегородки такого типа востребованы в:

офисных помещениях;

отделениях банков;

при организации отдельных кабинетов для сотрудников.

Конструкции с глухим заполнением обладают рядом особенностей:

огромный выбор оттенков материала для оформления пространства;

хорошая шумоизоляция;

доступная стоимость.

Перегородки с прозрачным заполнением алюминиевого профиля используются для зонирования площадей, находящихся на значительном удалении от окон – светопрозрачные конструкции повышают уровень естественной освещенности.

Для лучшей звукоизоляции и расширения функционала конструкций остекление в перегородках из алюминия делается двойным. Модели с прозрачными стеклами позволяют расширить границы даже маленьких комнат, между двойными стеклами легко установить жалюзи для обеспечения требуемого уровня приватности.

Комбинированные решения относятся к бюджетным вариантам конструкций. Это практичные и функциональные модели, сочетающие глухие и прозрачные элементы. Между глухими частями можно установить скрытые коммуникации.

Варианты монтажа

Алюминиевые перегородки представлены стационарными и мобильными конструкциями. Стационарные модели предоставляют широкие возможности не только для разграничения, но и для декора помещений. В них могут гармонично сочетаться все типы модулей, устанавливаться двери, экраны, управляемые жалюзи.

Мобильные конструкции отличаются простотой установки, демонтажа и переоборудования. Изготавливаются в виде классических напольных моделей и настольных экранов, при необходимости дополняются коробами для подвода инженерных сетей. Секции таких моделей выполняются глухими или комбинированными.

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