Нижегородские владельцы мусоровозов могут лишиться транспорта за несанкционированные свалки Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предлагают конфисковывать у владельцев мусоровозов "орудия совершения административного правонарушения, в том числе транспортные средства", если те оказываются виновными в образовании несанкционированных свалок. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании ЗС НО 28 ноября 2019 года.

В ходе заседания депутаты приняли постановление о внесении в Государственную думу ФС РФ проекта изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

"Крупные нелегальные свалки, которые представляют собой груды строительных отходов, уродуют города и районы области, наносят урон окружающей среде. Поскольку в рамках административного производства автомобиль является орудием правонарушения, то введение такой санкции как конфискация, на мой взгляд, будет являться действенной и эффективной мерой в борьбе с незаконными свалками", - сказал председатель комитета по экологии и природопользованию ЗС НО Владислав Атмахов.

Сейчас, за организацию свалок установлена административная ответственность в виде штрафа или приостановления деятельности на срок до 90 суток. По мнению авторов инициативы, эти санкции недостаточны. Ликвидацией свалок занимается собственник земельного участка.

Полномочиями по изъятию вещей (в том числе транспортных средств) и документов предлагается наделить должностных лиц, работающих на территории субъекта и осуществляющих экологический надзор.