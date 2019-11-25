Инспекторы ГИМС рассказали о толщине льда на водоемах Нижегородской области Общество

Инспекторы ГИМС рассказали о толщине льда на водоемах Нижегородской области. Мониторинг и замеры проводятся ежедневно в традиционных местах массового выхода людей на лед.

Всем любителям зимней рыбалки следует помнить, что безопасным является лёд без промоин толщиной не менее 15 см. Такой ледовый покров формируется по завершении ледостава и при условии продолжительных заморозков.

Информация о толщине льда по состоянию на 28 ноября: