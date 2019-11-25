Инспекторы ГИМС рассказали о толщине льда на водоемах Нижегородской области. Мониторинг и замеры проводятся ежедневно в традиционных местах массового выхода людей на лед.
Всем любителям зимней рыбалки следует помнить, что безопасным является лёд без промоин толщиной не менее 15 см. Такой ледовый покров формируется по завершении ледостава и при условии продолжительных заморозков.
Информация о толщине льда по состоянию на 28 ноября:
|1
|г.о. г. Нижний Новгород
|р. Ока, Гребневский канал, в районе метромоста
|0 см
|2
|р. Волга, в районе Стрелки
|0
|3
|р. Волга, в районе Гребного канала
|7
|4
|р. Волга, в районе ж/д моста
|0
|5
|г.о. г. Бор
|р. Волга, в районе (район стеклозавода)
|5
|6
|Озеро Спасское
|6-8
|7
|Озеро Юрасовское
|6-8
|8
|Озеро Бездонное
|9
|9
|Устье реки Везлома
|6-8
|10
|Озеро Байкал
|9
|11
|г.о. г. Выкса
|Каскад Выксунских водохранилищ
|0
|12
|г.о. г. Чкаловск
|р. Юг, в районе д.Кузнецово
|6-8
|13
|устье р. Санохта, в районе г. Чкаловск
|6-8
|14
|устье р. Троца, в районе д.Губцово
|6-8
|15
|Горьковское водохранилище, в районе д.Черницы
|7
|16
|Горьковское водохранилище, в районе п.Катунки
|0
|17
|р. Санохта, в районе д. Ступино
|0
|18
|р. Троца, в районе д. Карабасиха
|6-8
|19
|г.о. Сокольский
|р. Волга, в районе р.п. Сокольское
|5-10
|20
|р. Унжа, в районе д.Новая Шомохта
|5-10
|21
|р. Мича, в районе д.Дресвищи
|5-10
|22
|р. Ширмакша, в районе д.Дресвищи
|5-10
|23
|р. Моча, в районе д.Хмелевка
|5-10
|24
|р. Лоймина, в районе д.Хмелевка
|5-10
|25
|Богородский район
|р. Ока, в районе п. Дуденево
|0
|26
|Воротынский район
|р. Волга, в районе от с.Фокино до п.Лысая гора
|0
|27
|р. Волга, в районе с. Каменка
|0
|28
|р. Волга, в районе от д. Белогорка до д. Сомовка
|0
|29
|Городецкий район
|Горьковское водохранилище, устье р. Шмиля, в районе д. Федурино
|5-10
|30
|Горьковское водохранилище, устье р. Яхра, в районе д.Большой Суходол
|5-10
|31
|Горьковское водохранилище, в районе д.Малый Суходол, Зеленый мыс
|5-10
|32
|р. Волга, прорези в районе 13 шлюза
|5-10
|33
|Кстовский район
|р. Волга, в районе г.Кстово
|0
|34
|р. Волга, , затон "Старчиха", в районе г.Кстово
|7-10
|35
|р. Волга, затон "Поляна", в районе д. Зименки
|0
|36
|р. Волга, затон "Старчиха", в районе с. Безводное
|0
|37
|р. Волга, затон «Лягушиха», в районе с.Безводное,
|0
|38
|р. Волга, затон «Заманиха», в районе с. Безводное
|0
|39
|р. Волга, затон "Грязный", в районе д.Голошубиха
|10
|40
|р. Волга, в районе от д. Голошубиха до р.п. Работки
|10
|41
|р. Волга, в районе п. Татинец
|0
|42
|Лысковский район
|р. Волга, в районе от с.Татинец до с.Юркино
|0
|43
|р. Волга, острова «Юркинские», между островами
|0
|44
|р. Волга, от с. Юркино до г. Лысково
|0
|45
|р. Волга, остров "Юркинский", ниже с. Юркино
|0
|46
|р. Волга, в районе п. Макарьево
|0
|47
|р. Волга, Исадская коса, в районе с. Исады
|0
|48
|р. Волга, затон «Коряжный», в районе с. Просек
|10-15
|49
|р. Волга, затон "Бирючий" в райне д.Кругловка - с.Красный Оселок
|10-15
|50
|р. Волга, затон "Теплый", в районе д.Кременки
|10-15
|51
|р. Волга, затон «Шелковский», устье прорана, залив, в районе д.Кременки
|10-15
|52
|р. Волга, кромка основгного течения, дамба 7-8-9, в районе д. Кременки
|0
|53
|р. Волга, остров Барминский, в районе с.Бармино,
|0
|54
|Павловский район
|р. Ока, затон "Павловский", в районе г.Павлово
|7-12
|55
|р. Ока, в районе с.Вареж
|8
|56
|р. Ока (в районе от г.Павлово до р.п. Тумботино)
|5
|57
|Вадский район
|Озеро Вадское, с. Вад
|0-12
|Пильнинский район
|р. Сура (в районе от с. Наваты до г. Шумерля)
|закрыта
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