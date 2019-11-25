Никольскую церковь в Нижегородском кремле отреставрируют к 2021 году Общество

Реставрация здания церкви Фото: Нижегородская епархия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Никольскую церковь в военном манеже нижегородского Кремля, который является объектом культурного наследия, отреставрируют к 2021 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны ОКН Нижегородской области.

(Реставрация церкви в манеже, фото: Нижегородская епархия)

Реставрацией здания (Кремль, корп. 1 а) занимается ООО "Архитектурно-реставрационный Центр при Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви "Зодчий". Научно-проектную документацию разработало ЗАО "Территориальная инвестиционная компания "Старый Нижний Новгород".

В настоящее время объект находится в собственности Нижегородской области и передан в безвозмездное пользование Нижегородской епархии для его реставрации и приспособления для современного использования. В епархии отмечают, что "еще совсем недавно здание напоминало сарай".

(Здание церкви в манеже до реставрации, фото: Нижегородская епархия)

СПРАВКА:

Здание манежа построено в 1841 году, хотя первый его проект выполнен еще в 1825-1826 гг. (по указу императора Александра I о размещении в кремле нижегородского карабинерского полка). По фиксационному плану города 1853 г. манеж имеет прямоугольный план, короткой стороной обращенный к речному склону. С постройкой манежа завершилось формирование архитектурного ансамбля юго-западной части кремля.

В 1860-е гг. здание манежа было передано нижегородской военной гимназии (Аракчеевский кадетский корпус).

В 1885 г. к середине восточного фасада манежа была пристроена домовая Никольская церковь с двумя колокольнями.

В 1901-1904 гг. в манеже по инициативе Максима Горького устраивались новогодние елки для "самых обездоленных" детей.

В советское время манеж использовался как депо и гараж. В 1929 г. здание было перестроено под трамвайное депо, к восточному фасаду был пристроен двухэтажный корпус. В 1969 г. в здании размещен гараж для администрации и склады.