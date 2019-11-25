Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2019 17:57  [3] Глеб Никитин пригласил нижегородцев к участию в проектах, основанных на местных инициативах граждан
28 ноября 2019 17:29  [53] Никольскую церковь в Нижегородском кремле отреставрируют к 2021 году
28 ноября 2019 16:31  [113] Инспекторы ГИМС рассказали о толщине льда на водоемах Нижегородской области
28 ноября 2019 16:03  [112] Закон о выходном дне 31 декабря внесен в Госдуму
28 ноября 2019 15:58  [116] Нижегородские владельцы мусоровозов могут лишиться транспорта за несанкционированные свалки
28 ноября 2019 15:19  [113] Более 150 студентов ННГУ пришли на встречу с Дмитрием Сватковским
28 ноября 2019 15:12  [119] Налог для большегрузов в Нижегородской области снижен на 30%
28 ноября 2019 15:03  [152] Строительство детсадов в Нижнем Новгороде-2019: площадки и сроки
28 ноября 2019 14:45  [143] ЗС НО просит минтруд РФ изменить порядок расчета среднедушевого дохода при продлении соцвыплат
28 ноября 2019 14:38  [96] Нижний Новгород станет центральной площадкой подведения итогов фестиваля "Театральное Приволжье"
Общество

Никольскую церковь в Нижегородском кремле отреставрируют к 2021 году

28 ноября 2019 17:29  [53] Общество
Реставрация здания церкви

Реставрация здания церкви

Фото: Нижегородская епархия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Никольскую церковь в военном манеже нижегородского Кремля, который является объектом культурного наследия, отреставрируют к 2021 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны ОКН Нижегородской области.

(Реставрация церкви в манеже, фото: Нижегородская епархия)

Реставрацией здания (Кремль, корп. 1 а) занимается ООО "Архитектурно-реставрационный Центр при Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви "Зодчий". Научно-проектную документацию разработало ЗАО "Территориальная инвестиционная компания "Старый Нижний Новгород".

В настоящее время объект находится в собственности Нижегородской области и передан в безвозмездное пользование Нижегородской епархии для его реставрации и приспособления для современного использования. В епархии отмечают, что "еще совсем недавно здание напоминало сарай".

(Здание церкви в манеже до реставрации, фото: Нижегородская епархия)

СПРАВКА:

Здание манежа построено в 1841 году, хотя первый его проект выполнен еще в 1825-1826 гг. (по указу императора Александра I о размещении в кремле нижегородского карабинерского полка). По фиксационному плану города 1853 г. манеж имеет прямоугольный план, короткой стороной обращенный к речному склону. С постройкой манежа завершилось формирование архитектурного ансамбля юго-западной части кремля.

В 1860-е гг. здание манежа было передано нижегородской военной гимназии (Аракчеевский кадетский корпус).

В 1885 г. к середине восточного фасада манежа была пристроена домовая Никольская церковь с двумя колокольнями.

В 1901-1904 гг. в манеже по инициативе Максима Горького устраивались новогодние елки для "самых обездоленных" детей.

В советское время манеж использовался как депо и гараж. В 1929 г. здание было перестроено под трамвайное депо, к восточному фасаду был пристроен двухэтажный корпус. В 1969 г. в здании размещен гараж для администрации и склады.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph