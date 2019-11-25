Глеб Никитин пригласил нижегородцев к участию в проектах, основанных на местных инициативах граждан Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей региона к участию в проектах, основанных на местных инициативах граждан.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, 27 ноября 2019 года в регионе объявлен конкурсный отбор проектов развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на инициативах, выдвинутых населением. Прием заявок продлится до 31 января 2020 года. Проекты будут реализовываться в следующем году.

Суть программы - поддержка на конкурсной основе проектов, подготовленных и реализуемых органами местного самоуправления при непосредственном участии со стороны населения. Граждане участвуют в решении проблем, которые считают для себя действительно важными.

"Процедура участия в программе стала еще более удобной и понятной. Определено несколько направлений реализации местных инициатив в 2020 году: это проекты "Дорога к дому", "Никто не забыт", "Спорт для всех", "Все лучшее детям" и "Делаем вместе". Так в проект "Никто не забыт" входит строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство объектов, посвященных Великой Отечественной войне, что дает дополнительные возможности для подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы. Еще одним плюсом реализации программы стало изменение сроков подачи инициатив населения. Заявки начали принимать уже в этом году, а это увеличивает время на подготовку и реализацию проектов", - сказал Глеб Никитин.

Проект "Дорога к дому" содержит мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, тротуаров. Объекты физической культуры и массового спорта относятся к проекту "Спорт для всех!", а детские площадки – к проекту "Все лучшее детям!". В проект "Делаем вместе!" входят мероприятия по строительству, ремонту и благоустройству объектов ЖКХ, водоснабжения, уличного освещения, массового отдыха, учреждений культуры и пр.

Прием заявок участников конкурсного отбора осуществляется с 27 ноября 2019 года по 31 января 2020 года по адресу: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, южное крыло, министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, кабинет 25 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Перерыв на обед с 13.00 до 13.48. Телефоны: (831) 419−69−12, 419−37−78.

С подробной информацией об участии в программе можно познакомиться на сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.