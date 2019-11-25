Выставка работ лауреатов премии "Дюшан" и экологическое биеналле могут пройти в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина Марина Лошак подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Церемония прошла 28 ноября 2019 года в Москве в зале "Греческий дворик" Пушкинского музея. В ней также приняли участие министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная и директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе "РОСИЗО" Анна Гор. Соглашение заключено на 3 года.

"В отличие от очень многих соглашений, которые являются по большей части знаком взаимного уважения, признания и намерений, в данном случае это совершенно конкретный документ с конкретными мероприятиями, с привязкой по годам, по сути – дорожная карта взаимного сотрудничества", - сказал Глеб Никитин.

"В рамках сотрудничества с Пушкинским музеем в следующем году мы хотим масштабировать премию "Инновация". Новый формат предполагает отдельный художественный маршрут, который позволит в течение нескольких месяцев познакомить нижегородцев с номинантами", - добавил глава региона.

Также Глеб Никитин рассказал, что осенью следующего года в Нижнем Новгороде должен пройти фестиваль графики. В рамках него планируется привезти в город выставку лауреатов французской национальной премии рисунка. Также на протяжении фестивального месяца будет организовано пять-семь выставок оригинальной графики из коллекций нижегородских музеев, персональных экспозиций художников. Программа фестиваля также предполагает мастер-классы и обучающие программы.

"С Нижним Новгородом у нас своя история сотрудничества: не каждый день случается так, что твои единомышленники становятся частью нового большого движения. Тоже креативные, мечтающие о будущем и в меру амбициозные. Нижний Новгород живет очень давно – скоро будет 800 лет этому городу. Поэтому мы в полной мере думаем о больших, серьезных шагах. У нас нет задачи что-то очень быстро продемонстрировать, поставить галочку. Это как брак по любви, но с точным пониманием зоны ответственности", - отметила Марина Лошак.

В рамках сотрудничества Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина с Нижегородской областью планируется также затронуть тему экологии и провести экологическое биеннале. Это комплексное культурное событие включает программу по экологическому дизайну, экспонирование произведений искусства соответствующей тематики, интеллектуальные и исследовательские события по охране окружающей среды и технологиям, концертные, видео- и литературные форматы.

"Мы понимаем, что у нас появился новый шанс привнести какие-то серьезные вещи на территорию Нижегородской области, по иному развивать региональную культурную политику - на новом уровне, с новым партнерами и новым качеством. Наши художники и зрители откликнутся, и ответный импульс пойдёт в более широкое пространство", - подчеркнула Анна Гор.

Также регион и музей будут сотрудничать в рамках проведения в Нижегородской области таких событий, как выставка лауреатов премии Дюшан (Франция) и мероприятий Трианонского диалога.

В 2021-м году – в год 800-летия Нижнего Новгорода – планируется подготовить культурно-просветительскую программу. В нее войдет выставка произведений искусства из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Также в период пушкинских дней в начале июня в Большом Болдине пройдет научная конференция и литературные чтения "Мировые элегии".