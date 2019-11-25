Бизнесу предложили поучаствовать в конкурсе на лучшее праздничное оформление "Новогодний Нижний – 2020" Бизнес

Бизнесу предложили поучаствовать в конкурсе на лучшее праздничное оформление "Новогодний Нижний – 2020". Соответствующее постановление подписал глава города Владимир Панов. Конкурс пройдет с 5 по 31 декабря.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

"Конкурс, ставший традиционным, дает возможность представителям бизнес-сообщества показать нестандартные рекламные и оформительские решения своих объектов. Нам предстоит оценить световые композиции, стилеобразующие элементы новогодней тематики, убранство прилегающих территорий. Дополнительно будет учитываться проведение культурных программ и благотворительных акций", - отметил руководитель департамента предпринимательства и туризма Андрей Моисеенко.

Всего учреждено пять номинаций, четыре из них определены в зависимости от сферы деятельности предприятия - торговля, общественное питание, оказание услуг населению и прочие организации.

Сначала состоятся районные этапы конкурса, победители которых будут определены 19 декабря, а с 20 до 31 декабря пройдет второй этап - уже на уровне города.

Пятой номинацией станет "Лучшее праздничное оформление по результатам опроса нижегородцев": на главной странице сайта администрации города за понравившиеся объекты смогут проголосовать все желающие. Окончательные итоги конкурса будут подведены уже после Нового года, победителей ждут подарки и дипломы.

Подробнее узнать о деталях конкурса можно будет на сайте нижнийновгород.рф, информация пока не размещена.

Как сообщалось ранее, с 14 декабря 2019 года по 8 января 2020 года пройдет новогодний фестиваль "Горьковская Ёлка". В 2020 году площадки фестиваля будут работать каждый день с 12:00 до 22:00. Подобности на официальном сайте фестиваля и ВКонтакте.