Дерматология, косметология и удаление татуировок

Медицинский центр Anna Vi Clinics оказывает услуги в области косметологии и дерматологии в г. Нур-Султан (Казахстан). Он также предлагает удаление татуровок, урологическую и андрологическую помощь. В ее арсенале все необходимое для высококвалифицированного амбулаторного лечения. В штат включены доктора наук, врачи высшей категории. При лечении применяются передовые достижения медицины, новейшие технологии. У центра есть собственные наработки.

Преимущества услуг

Высокий уровень квалификации специалистов.

Широкий спектр диагностических и лечебных услуг.

Современное медицинское оборудование премиум-класса.

Постоянное повышение профессионального уровня специалистов.

Лицензированная деятельность.

Качество предоставляемых услуг.

Услуги

Дерматовенерология.

Фото- и лазерные технологии.

Урология и андрология.

Инъекционная косметология.

Эстетическая косметология.

Услуга удаления татуировок

Если еще пару десятилетий назад «свести» тату-изображение с кожи было сложно, а процедура была болезненной, то сегодня это сделать намного проще. Современные косметические аппараты, такие как Q-Switch, позволяют удалять татуировки достаточно безболезненно и быстро.

В основе принципа действия прибора лежит фотомеханическое и фотоакустическое действие. Световые импульсы воздействуют на пигмент тату. В результате активного нагревания он разрушается. Впоследствии о татуировке ничего не напоминает, на коже не остается от нее и следа. Процедура с использованием такой методики и прибора Q-Switch имеет ряд преимуществ. Основным из них является то, что воздействие оказывается только на пигмент тату, эпидермальный пигмент практически не затрагивается. Аппарат способен удалять даже самые стойкие тату, так как воздействует на пигмент даже в глубоких слоях дермы. Методика подходит для удаления татуировок для людей с темным цветом кожи.

Однако методика имеет ряд противопоказаний. Среди них онкологические заболевания и активный герпес. Полный курс удаления тату включает 5-8 процедур, они проводятся с интервалом в месяц. Однако уже после первого сеанса татуировка как правило осветляется.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.