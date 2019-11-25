Оптовые поставки товаров из Китая в Казахстан

Компания Easy China предлагает товар из Китая в Казахстан – оптовые поставки по выгодной стоимости. При этом клиенты не несут рисков. Компания находит, проверяет и доставляет товары с гарантией их сохранности и соответствия заявленному качеству. Она также следит за трендами на китайском рынке и предлагает поставки актуальных интересных для потребителей товаров, которые будут приносить доход.

Компания осуществляет мелкооптовые и крупнооптовые поставки. Товары проходят проверку на ее складских площадках в Китае до отправки в Казахстан. Она предоставляет гарантии возврата бракованной продукции. Действуют выгодные предложения для мелкооптовых заказчиков. Китайские товары стоят достаточно дешево при довольно высоком качестве, что позволяет зарабатывать на высокой марже и быстро распродавать партии товаров.

Компания имеет мультинациональную команду, штаб-квартиру в Китае и офисы в России и Украине.

Актуальные предложения

Коляски и аксессуары для детей.

Женские купальники.

Часы с крутящимся циферблатом.

Мини конструкторы Sembo Block.

Бассейны и игрушки для детей.

Кепки и кружки Lego.

Женские и мужские браслеты.

Туристические и кемпинговые товары.

Руководство по товарному бизнесу.

Женские сумочки и рюкзаки.

Актуальные китайские товары

Красота и здоровье.

TV Shop товары.

Термосы и бутылочки.

Гаджеты и аксессуары.

Наручные часы.

Оригинальные продукты Xiaomi.

Электротранспорт.

Кошельки, сумки, рюкзаки.

Автомобильные товары.

Детские товары.

На сайте компании можно узнать о тарифах на доставку китайских товаров в Казахстан и многие другие страны, которые осуществляются железнодорожным транспортом. Заказы доставляются после стопроцентной предоплаты. Компания работает только с проверенными китайскими производителями и поставщиками, которые предлагают высококачественные товары. Ее сотрудники вручную проверяют товары на качество перед отправкой. При утере, порче, воровстве, конфискации, браке товаров она возвращает клиенту их стоимость.

Услуги

Карго-доставка товаров из Китая.

Бизнес-сопровождение в Китае.

Проверка товаров и фабрик в Китае.

Сборные заказы для интернет-магазинов.

Производство товаров в Китае.

Выкуп товаров.

Заказ товаров для Amazon.

Поиск китайских товаров и производителей.

Компания готова предоставить информацию о товарах и производителях Китая. Если клиент ищет конкретные товары или фабрики, то ему будут предоставлены полные данные о них. Когда заказчику нужно подыскать подходящие товары, компания также выполнит эту работу. В услуги входит проверка качества товаров перед отправкой, растаможка. Партнерами компании являются многие крупные и известные организации и структуры Российской Федерации, Украины и пр.

Компания Easy China – добросовестная компания, которая предлагает выгодные условия на товары из Китая с доставкой.

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