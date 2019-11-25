Оптовые поставки товаров из Китая в Казахстан

Компания Easy China предлагает товар из Китая в Казахстан – оптовые поставки по выгодной стоимости. При этом клиенты не несут рисков. Компания находит, проверяет и доставляет товары с гарантией их сохранности и соответствия заявленному качеству. Она также следит за трендами на китайском рынке и предлагает поставки актуальных интересных для потребителей товаров, которые будут приносить доход.
Компания осуществляет мелкооптовые и крупнооптовые поставки. Товары проходят проверку на ее складских площадках в Китае до отправки в Казахстан. Она предоставляет гарантии возврата бракованной продукции. Действуют выгодные предложения для мелкооптовых заказчиков. Китайские товары стоят достаточно дешево при довольно высоком качестве, что позволяет зарабатывать на высокой марже и быстро распродавать партии товаров.
Компания имеет мультинациональную команду, штаб-квартиру в Китае и офисы в России и Украине.
Актуальные предложения
Актуальные китайские товары
На сайте компании можно узнать о тарифах на доставку китайских товаров в Казахстан и многие другие страны, которые осуществляются железнодорожным транспортом. Заказы доставляются после стопроцентной предоплаты. Компания работает только с проверенными китайскими производителями и поставщиками, которые предлагают высококачественные товары. Ее сотрудники вручную проверяют товары на качество перед отправкой. При утере, порче, воровстве, конфискации, браке товаров она возвращает клиенту их стоимость.
Услуги
Компания готова предоставить информацию о товарах и производителях Китая. Если клиент ищет конкретные товары или фабрики, то ему будут предоставлены полные данные о них. Когда заказчику нужно подыскать подходящие товары, компания также выполнит эту работу. В услуги входит проверка качества товаров перед отправкой, растаможка. Партнерами компании являются многие крупные и известные организации и структуры Российской Федерации, Украины и пр.
Компания Easy China – добросовестная компания, которая предлагает выгодные условия на товары из Китая с доставкой.
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