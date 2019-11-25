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Оптовые поставки товаров из Китая в Казахстан

29 ноября 2019 11:38  [49]

Компания Easy China предлагает товар из Китая в Казахстан – оптовые поставки по выгодной стоимости. При этом клиенты не несут рисков. Компания находит, проверяет и доставляет товары с гарантией их сохранности и соответствия заявленному качеству. Она также следит за трендами на китайском рынке и предлагает поставки актуальных интересных для потребителей товаров, которые будут приносить доход.

Компания осуществляет мелкооптовые и крупнооптовые поставки. Товары проходят проверку на ее складских площадках в Китае до отправки в Казахстан. Она предоставляет гарантии возврата бракованной продукции. Действуют выгодные предложения для мелкооптовых заказчиков. Китайские товары стоят достаточно дешево при довольно высоком качестве, что позволяет зарабатывать на высокой марже и быстро распродавать партии товаров.

Компания имеет мультинациональную команду, штаб-квартиру в Китае и офисы в России и Украине.

Актуальные предложения

  • Коляски и аксессуары для детей.
  • Женские купальники.
  • Часы с крутящимся циферблатом.
  • Мини конструкторы Sembo Block.
  • Бассейны и игрушки для детей.
  • Кепки и кружки Lego.
  • Женские и мужские браслеты.
  • Туристические и кемпинговые товары.
  • Руководство по товарному бизнесу.
  • Женские сумочки и рюкзаки.

Актуальные китайские товары

  • Красота и здоровье.
  • TV Shop товары.
  • Термосы и бутылочки.
  • Гаджеты и аксессуары.
  • Наручные часы.
  • Оригинальные продукты Xiaomi.
  • Электротранспорт.
  • Кошельки, сумки, рюкзаки.
  • Автомобильные товары.
  • Детские товары.

На сайте компании можно узнать о тарифах на доставку китайских товаров в Казахстан и многие другие страны, которые осуществляются железнодорожным транспортом. Заказы доставляются после стопроцентной предоплаты. Компания работает только с проверенными китайскими производителями и поставщиками, которые предлагают высококачественные товары. Ее сотрудники вручную проверяют товары на качество перед отправкой. При утере, порче, воровстве, конфискации, браке товаров она возвращает клиенту их стоимость.

Услуги

  • Карго-доставка товаров из Китая.
  • Бизнес-сопровождение в Китае.
  • Проверка товаров и фабрик в Китае.
  • Сборные заказы для интернет-магазинов.
  • Производство товаров в Китае.
  • Выкуп товаров.
  • Заказ товаров для Amazon.
  • Поиск китайских товаров и производителей.

Компания готова предоставить информацию о товарах и производителях Китая. Если клиент ищет конкретные товары или фабрики, то ему будут предоставлены полные данные о них. Когда заказчику нужно подыскать подходящие товары, компания также выполнит эту работу. В услуги входит проверка качества товаров перед отправкой, растаможка. Партнерами компании являются многие крупные и известные организации и структуры Российской Федерации, Украины и пр.

Компания Easy China – добросовестная компания, которая предлагает выгодные условия на товары из Китая с доставкой.

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