Что нельзя говорить на собеседовании?

Собираясь на собеседование, каждый соискатель тщательно продумывает ответы на часто задаваемые вопросы. Некоторые уверены, что лучше рассказать рекрутеру о себе как можно больше и завоевать таким образом его доверие, но о некоторых данных лучше промолчать. О каких именно, расскажет ГородРабот.ру.

Негативное мнение о предыдущем работодателе

Многие рекрутеры, услышав от соискателя негативные высказывания в адрес предыдущего работодателя, сразу же дают отказ. Причина ясна — они не хотят, чтобы в будущем человек говорил о них такие же вещи во время поисков новой работы, а также ни одному предприятию не нужны люди с негативно-ориентированным мышлением.

Причины своего увольнения с предыдущего места работы нужно объяснять в позитивном ключе, без резких негативных высказываний в сторону руководства и коллег.

Хобби, которые не относятся к работе

Безусловно, рекрутеру будет интересно, какие хобби есть у кандидата на должность, но это не значит, что нужно рассказать абсолютно обо всех. Достаточно вскользь упомянуть о тех занятиях, которые напрямую или косвенно относятся к вакансии.

Например, при устройстве на работу дизайнером станет плюсом увлечение лепкой, а менеджера, увлекающегося театральной игрой, выделит среди других кандидатов умение подстраиваться под ситуацию и играть различные роли.

Есть хобби и увлечения, о которых вообще никогда не стоит упоминать, например политика, бои без правил, азартные игры.

Излишние вопросы о финансовой составляющей

Каждый работодатель понимает, что в первую очередь соискатели на должность ищут заработок, а уже затем лояльное начальство, хороший коллектив и прочие преимущества. И каждый рекрутер, проводящий собеседование, знает, что необходимо уведомить кандидата на должность о заработной плате.

Если соискатель без конца будет спрашивать о зарплате, возможности её повышения и штрафах, то менеджер поймёт, что, кроме денег, этого человека ничего не интересует, и, вероятно, откажет ему в трудоустройстве.

Если же от результатов собеседования зависит уровень заработной платы, то кандидат должен подчеркнуть свои сильные стороны, а не выпрашивать зарплату без оснований. Это гарантированный путь к отказу.

Ложь о чём-либо

Любому человеку хочется выглядеть перед работодателем в лучшем свете, но ложь не лучшее решение. Опытный рекрутер сразу распознает обман, а если трюк всё же пройдёт, то ложь вскроется в первые недели работы, и это с большей вероятностью приведёт к увольнению. А записи в трудовой книжке о постоянных увольнениях дадут повод задуматься другим работодателям.

Собеседование — ответственный этап в жизни каждого человека, к которому нужно тщательно готовиться. На встрече с будущим работодателем нужно говорить честно и открыто о том, что непосредственно касается должности, и тогда шансы на успех будут высокими.

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