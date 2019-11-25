Евгений Лебедев проведет в Нижнем Новгороде личный прием граждан 1 декабря Общество

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев 1 декабря проведет личный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Прием граждан состоится по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" на ул. Рождественская, 38.

Нижегородцы могут обратится к Евгению Лебедеву с 12:00.