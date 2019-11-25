Как открыть ИП и подготовить документы?

Открытие ИП - дело кропотливое и требует внимательного оформления документов. В целом нужно пройти всего восемь шагов, чтобы зарегистрировать ИП.

Первое, что нужно сделать – заполнить бланк. На этом этапе совершают очень много типичных ошибок, таких как заполнение установленной формы строчными буквами, опечатки, неправильные сведения. Этого можно избежать, если воспользоваться сервисом https://filego.ru, который поможет с регистрацией. Все заполненные документы можно будет скачать из личного кабинета. Там же можно узнать, где находиться ближайший МФЦ или ФНС.

Дальше нужно будет определиться с видом деятельности. Вы должны четко понимать это для того, чтобы выбрать коды по ОКВЭД. Их придется выбрать несколько: один основной и пару дополнительных.

Третий шаг более сложный для понимания. Здесь нужно разобраться в видах налогообложения. Они описаны в третьем пункте на сайте https://filego.ru/kak-otkryt-IP-instruktsiya. С максимальной серьезностью отнеситесь к этому вопросу, ведь от этого будет зависеть сколько денег придется отдавать государству.

За открытие индивидуального предпринимательства придется заплатить госпошлину. Стоимость всего 800 рублей. Но можно избежать оплаты если подать документы в электронном виде.

Вместе с заявлением нужно подать пакет документов, среди которых должны быть: паспорт, копии паспорта, копия ИНН, копия квитанции об уплате госпошлины, заявление на применение УСН.

Все документы нужно направить в ФНЦ или МФЦ. Относить нужно в то отделение, которое закреплено за вами по адресу прописки. Если оформляете документы через сайт filego.ru, то сервис автоматически укажет куда направлять документы.

Если все документы в порядке, то через три дня вы получите свидетельство и лист записи из ЕГРИП.

Дальше остаются формальности в виде регистрации в пенсионном фонде. Туда инспекция самостоятельно отправляет данные о новом ИП, поэтому не придется идти лично. На почту через какое-то время придет уведомление об регистрации вашего ИП в пенсионном фонде. Вся процедура не кажется такой сложной, если пользоваться советами от сервиса filego.ru.

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