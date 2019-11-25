Кто такой таможенный брокер?

Оформление грузов на таможне - очень сложная процедура, которая требует глубоких знаний, разных нюансов и опыта. Еще до того, как вы попадете на таможенный контроль, нужно уделить особое внимание документам. Они должны строго соответствовать действующему законодательству.
Для того, чтобы более успешно пройти контроль на таможне, получите консультацию таможенного брокера. Это юридическое лицо, которое может участвовать в внешнеэкономической деятельности и оказывать сторонние услуги по оформлению грузов на таможне. В некоторых случаях это не один человек, а целая команда профессионалов. Брокеры полностью занимаются всеми таможенными хлопотами.
Обычно в их обязанности входит:
Брокеры должны быть хорошо осведомлены обо всех процессах прохождения груза через границу, знать особенности расчетов и иметь хорошую подготовку в юридической сфере.
Прохождение таможни - очень сложный процесс. Здесь необходим особый подход к этому вопросу и знания. Человек, которые не будет владеть достаточным опытом, может просто потратить ваше время. Ему не просто будет разобраться во всех нюансах сразу. Перед тем как стать профессионалом нужно «набить много шишек».
Если вы часто организуете крупные сделки, перевозите большие партии товаров или работаете со специфическим продуктом, то есть смысл обратиться к таможенному брокеру. Затраты на услуги окупятся. Эта цель и правда оправдывает средства. Ведь незнание и отсутствие опыта может только привести вас к большим расходам в виде штрафов или конфискации имущества.
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