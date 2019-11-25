Выбираем мебель в дом

Ни в одном доме или квартире не будет уютно если в ней не будет мебели. Это обязательный атрибут любого оформления комнат. Проблемы с выбором чаще всего начинаются, когда нужно обставить весь дом, комнату. Есть пара советов на тот счет, как купить хорошую мебель в Нижнем Новгороде.
- Первое на что всегда обращают внимание – внешний вид. Если мебель не будет вызывать интереса, то какой смысл углубляться в ее изучение даже если она сделана из дорогих материалов. Выбирайте мебель неярких цветов. Лучше отдать предпочтение светлым оттенкам. Они «не замылят глаз». Сочные цвета конечно красивы, но быстро могут надоесть.
- Следующее на что нужно обратить внимание – функциональность. Если это какая-то система хранения, то оцените насколько мебель удобна для вас, сколько в ней полок и ящиков, хватит ли этого пространства для всех вещей. Доступ к вещам не должен быть чем-то перекрыт. Проанализируйте, где можно разместить мебель, чтобы всем было удобно.
- Только на третьем этапе люди смотрят на качество. Нужно поинтересоваться у продавца из какого материала сделаны изделия. Натуральное дерево очень дорогое и позволить такую мебель могут немногие. Зато ЛДСП является вполне безопасным и в доступном ценовом диапазоне.
- Дальше стоит обратить внимание на фурнитуру. Об этом моменте многие забывают, ведясь на красивый внешний вид, а потом отвалившиеся ручки через пару месяцев вызывают недоумение. Некачественные элементы будет видно сразу на глаз. От фурнитуры в целом зависит качество всей конструкции.
- На заключительном этапе нужно не спешить. Сравните цены в интернет-магазинах, почитайте отзывы, проведите своеобразное маркетинговое исследование, чтобы найти оптимальную цену.
Эти знания при выборе мебели в дом очень пригодятся. Это избавит вас от жизни в неуютной квартире. Покупка мебели - очень ответственный шаг. От него зависит, будет ли вам комфортно. Не всегда стремитесь покупать что-то модное. Есть вещи, которые не стареют с годами, практичны и актуальны будут во все времена. Создайте уют в своем доме самостоятельно.
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