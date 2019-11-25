Выбираем мебель в дом

Ни в одном доме или квартире не будет уютно если в ней не будет мебели. Это обязательный атрибут любого оформления комнат. Проблемы с выбором чаще всего начинаются, когда нужно обставить весь дом, комнату. Есть пара советов на тот счет, как купить хорошую мебель в Нижнем Новгороде.

Первое на что всегда обращают внимание – внешний вид. Если мебель не будет вызывать интереса, то какой смысл углубляться в ее изучение даже если она сделана из дорогих материалов. Выбирайте мебель неярких цветов. Лучше отдать предпочтение светлым оттенкам. Они «не замылят глаз». Сочные цвета конечно красивы, но быстро могут надоесть.

Следующее на что нужно обратить внимание – функциональность. Если это какая-то система хранения, то оцените насколько мебель удобна для вас, сколько в ней полок и ящиков, хватит ли этого пространства для всех вещей. Доступ к вещам не должен быть чем-то перекрыт. Проанализируйте, где можно разместить мебель, чтобы всем было удобно.

Только на третьем этапе люди смотрят на качество. Нужно поинтересоваться у продавца из какого материала сделаны изделия. Натуральное дерево очень дорогое и позволить такую мебель могут немногие. Зато ЛДСП является вполне безопасным и в доступном ценовом диапазоне.

Дальше стоит обратить внимание на фурнитуру. Об этом моменте многие забывают, ведясь на красивый внешний вид, а потом отвалившиеся ручки через пару месяцев вызывают недоумение. Некачественные элементы будет видно сразу на глаз. От фурнитуры в целом зависит качество всей конструкции.

На заключительном этапе нужно не спешить. Сравните цены в интернет-магазинах, почитайте отзывы, проведите своеобразное маркетинговое исследование, чтобы найти оптимальную цену.

Эти знания при выборе мебели в дом очень пригодятся. Это избавит вас от жизни в неуютной квартире. Покупка мебели - очень ответственный шаг. От него зависит, будет ли вам комфортно. Не всегда стремитесь покупать что-то модное. Есть вещи, которые не стареют с годами, практичны и актуальны будут во все времена. Создайте уют в своем доме самостоятельно.

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