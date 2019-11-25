Проектирование и строительство железнодорожных путей.

Услуги строительства и проектирования железнодорожных объектов являются востребованными в Российской Федерации. Железнодорожная строительная компания «Феррум» предлагает предпроектные разработки и комплексные решения в сфере железнодорожного строительства. Она обладает необходимым строительно-ремонтным оборудованием. В ее штате работают сертифицированные инженеры и квалифицированные рабочие.
Основные услуги
Услуги проектирования включают инженерные изыскания, создание проекта с учетом особенностей ландшафта местности, рентабельности и снижения затрат. Они также включают подготовку и изучение экономических и технических материалов, сопровождение проекта и осуществление надзора над ним, и многое другое.
Услуги строительства включают работы по подготовке грунта и материалов, укладку нижнего и верхнего балластного слоя, монтаж верхнего строения пути, строительство объектов инфраструктуры ж/д хозяйства. Услуги по техническому обслуживанию включают комплекс работ. Это работы по содержанию верхнего слоя строения, осмотру текущего состояния рельсового полотна, содержанию переездов и земельного полотна и пр.
Услуги ремонта включают разгонку и регулировку стыковых зазоров, очистку рельсов и скреплений, протяжку и смазку закладных и стыковых болтов. Они также включают вырезку и прогрохотку балласта, дефектоскопию, демонтаж железнодорожных путей, капитальный ремонт переездов и многое другое.
За годы работа компания выполнила более 400 проектов, построила более 200 объектов железнодорожного назначения, отремонтировала более 300 ж/д объектов. Об услугах компании можно подробно узнать у менеджера по телефону или электронной почте.
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