Дмитрий Сватковский проверил ход капремонта соцобъектов в районах Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба депутата

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский проверил ход капремонта соцобъектов. Как сообщили в пресс-службе депутата, он посетил Сеченовский и Гагинский районы Нижегородской области.

В селе Сеченово депутат проверил ход капитального ремонта школы, который проводится в рамках партийного проекта "Новая школа". Учебное учреждение состоит из двух корпусов и рассчитано на 680 детей.

Как сообщил глава администрации района Евгений Наборнов, ремонт организован без прерывания учебного процесса за счет перевода школьников из одного корпуса в другой. В рамках ремонта проводится замена отопительной системы, кровли, водопровода, канализации, сантехнического оборудования, полов, оконных и дверных блоков, также выполняется отделка потолков и стен, проводятся работы по утеплению и облицовке фасадов. Кроме того, школа будет переоснащена новым оборудованием. Общее финансирование объекта составляет около 90 млн рублей.

Дмитрий Сватковский обратил особое внимание на сроки капитального ремонта – по контракту он должен быть завершен в этом году.

"В настоящее время на объекте трудится 60 человек, но, учитывая объемы, надо добавлять еще людей и более четко организовать этапы проведения работ. Мы договорились с главой администрации, что он возьмет данный вопрос на личный контроль. Необходимо приложить все усилия, чтобы учебное заведение было сдано в срок и после новогодних каникул ребята вышли учиться по сути в новую школу", - заявил по итогам инспекции Дмитрий Сватковский.

Кроме того, депутат посетил аварийное гидротехническое сооружение на реке Медянка, районный дом культуры, также нуждающийся в капитальном ремонте, и провел личный прием граждан Сеченовского района.

В селе Гагино Дмитрий Сватковский принял участие в открытии нового сквера "Солнечный". По итогам обсуждения с жителями данная территория была выбрана для благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Депутат также осмотрел местный стадион "Нива", где пообщался с молодежью и посетил центральную библиотеку района, в которой в настоящее время проводится капитальный ремонт. Здесь Дмитрий Сватковский также подчеркнул о необходимости завершения всех работ в этом году в соответствии с контрактом.

"Радует, когда в районах нашей области открываются новые общественные пространства. Скоро у жителей появится еще один повод для радости – реконструированная библиотека. Надеюсь, подрядчик выполнит свои обязательства и закончит ремонт до конца года. Мы договорились с руководством района, что этот вопрос будет взят на особый контроль", - сообщил по итогам визита в Гагино Сватковский.

СПРАВКА:

Дмитрий Сватковский - депутат Государственной Думы РФ от Нижегородской области по одномандатному округу №129 (фракция "Единая Россия"). В состав округа входит 13 районов Нижегородской области (Большемурашкинский, Большеболдинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский районы), а также Советский и Нижегородский районы Нижнего Новгорода.