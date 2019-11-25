Последние новости рубрики Экономика
29 ноября 2019 15:55  [4] Бумажная экономия: проект "Эко-офис" стартовал в администрации Балахнинского района
29 ноября 2019 15:43  [23] Правительство Нижегородской области выделит субсидии на капремонт объектов культурного наследия
29 ноября 2019 15:29  [32] Количество счетов эскроу в Нижегородской области увеличилось в 4 раза
29 ноября 2019 14:24  [70] Банк "Открытие": нижегородцы стали активнее инвестировать
28 ноября 2019 18:32  [226] Более 800 тысяч рублей направят на новогодние подарки для детей из социально незащищенных семей Дзержинска
28 ноября 2019 17:48  [235] Нижегородская область может отказаться от выпуска облигационного займа в 2019 году
28 ноября 2019 16:59  [266] Объем заказов нижегородских предприятий для атомной промышленности вырос в два раза в 2019 году, - Глеб Никитин
28 ноября 2019 15:28  [156] "Т Плюс" обеспечит паром производственную площадку ЛУКОЙЛа
28 ноября 2019 12:11  [227] Доходы областного бюджета в 2019 году увеличены на 1,4 млрд рублей. На что пойдут средства?
28 ноября 2019 11:37  [251] Бюджет Нижегородской области на 2020 год принят в I чтении
Экономика

Банк "Открытие": нижегородцы стали активнее инвестировать

29 ноября 2019 14:24  [70] Экономика

С начала 2019 года в Нижегородской области отмечается стабильный рост интереса граждан к приобретению инвестиционных продуктов. Об этом свидетельствуют данные банка "Открытие" в регионе.

Объем продаж инструментов инвестиционного страхования жизни, ПИФов, открытие индивидуальных инвестиционных счетов и иных инструментов, которые доступны в отделениях банка "Открытие" по итогам 10 прошедших месяцев 2019 года составил порядка 0,5 млрд рублей. Всплеск интереса к приобретению указанных продуктов был зафиксирован в сентябре и октябре. В эти месяцы потребительская активность увеличилась на 15%. Рост заинтересованности инвестпродуктами аналитики объясняют двумя факторами: сезонным увеличением деловой активности и снижением ключевой ставки, которое отразилось на ставках по вкладам.

"Снижение ключевой ставки и ставок по вкладам привело к тому, что повысился интерес клиентов к более доходным программам с гарантией возврата вложенных средств 100% и возможностью получить доходность выше, чем по традиционным вкладам. Вклады с повышенной ставкой и инвестиционные продукты банка позволяют формировать правильный, с точки зрения диверсификации и финансовой надежности портфель вложенных средств клиента. Динамику доходности можно рассмотреть на примере портфеля в сравнении с традиционным депозитом. Доход по традиционному депозиту на один год составляет в среднем 6,35%, средняя доходность портфельного размещения в год составит 10-12% + возможность возврата 13% налогового вычета от суммы инвестиций (гарантированный доход) при использовании НСЖ, ИИС и ИСЖ сроком от пяти лет", - отметил управляющий Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимир Рогозин.

Напомним, по итогам трех кварталов 2019 года доходы клиентов группы "Открытие" по инвестиционным продуктам в среднем в 2-3 раза превысили среднерыночные ставки по вкладам. При этом продукты блока "Открытие Инвестиции" были погашены досрочно, а клиентам был зафиксирован целевой доход в размере 12-15% годовых. Например, за январь-сентябрь 2019 года инвестиционные продукты с защитой капитала (инвестиционное страхование жизни "Росгосстрах Жизнь", предлагающиеся клиентам банка "Открытие"), показали доходность до +27,2% в рублях. По купонным стратегиям начислены первые купоны к выплате клиентам. Доходность фондов управляющей компании "Открытие", инвестирующих в рублевые активы, составила до 20,66% в рублях, в долларовые активы – до 24,16% в долларах США. По продуктам ИСЖ компании "Росгосстрах Жизнь" наилучшую динамику на конец сентября 2019 года показывает стратегия "Потребительский сектор" с доходностью 27,2%.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph