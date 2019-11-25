Банк "Открытие": нижегородцы стали активнее инвестировать Экономика

С начала 2019 года в Нижегородской области отмечается стабильный рост интереса граждан к приобретению инвестиционных продуктов. Об этом свидетельствуют данные банка "Открытие" в регионе.

Объем продаж инструментов инвестиционного страхования жизни, ПИФов, открытие индивидуальных инвестиционных счетов и иных инструментов, которые доступны в отделениях банка "Открытие" по итогам 10 прошедших месяцев 2019 года составил порядка 0,5 млрд рублей. Всплеск интереса к приобретению указанных продуктов был зафиксирован в сентябре и октябре. В эти месяцы потребительская активность увеличилась на 15%. Рост заинтересованности инвестпродуктами аналитики объясняют двумя факторами: сезонным увеличением деловой активности и снижением ключевой ставки, которое отразилось на ставках по вкладам.



"Снижение ключевой ставки и ставок по вкладам привело к тому, что повысился интерес клиентов к более доходным программам с гарантией возврата вложенных средств 100% и возможностью получить доходность выше, чем по традиционным вкладам. Вклады с повышенной ставкой и инвестиционные продукты банка позволяют формировать правильный, с точки зрения диверсификации и финансовой надежности портфель вложенных средств клиента. Динамику доходности можно рассмотреть на примере портфеля в сравнении с традиционным депозитом. Доход по традиционному депозиту на один год составляет в среднем 6,35%, средняя доходность портфельного размещения в год составит 10-12% + возможность возврата 13% налогового вычета от суммы инвестиций (гарантированный доход) при использовании НСЖ, ИИС и ИСЖ сроком от пяти лет", - отметил управляющий Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимир Рогозин.



Напомним, по итогам трех кварталов 2019 года доходы клиентов группы "Открытие" по инвестиционным продуктам в среднем в 2-3 раза превысили среднерыночные ставки по вкладам. При этом продукты блока "Открытие Инвестиции" были погашены досрочно, а клиентам был зафиксирован целевой доход в размере 12-15% годовых. Например, за январь-сентябрь 2019 года инвестиционные продукты с защитой капитала (инвестиционное страхование жизни "Росгосстрах Жизнь", предлагающиеся клиентам банка "Открытие"), показали доходность до +27,2% в рублях. По купонным стратегиям начислены первые купоны к выплате клиентам. Доходность фондов управляющей компании "Открытие", инвестирующих в рублевые активы, составила до 20,66% в рублях, в долларовые активы – до 24,16% в долларах США. По продуктам ИСЖ компании "Росгосстрах Жизнь" наилучшую динамику на конец сентября 2019 года показывает стратегия "Потребительский сектор" с доходностью 27,2%.