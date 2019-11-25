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Экономика

Количество счетов эскроу в Нижегородской области увеличилось в 4 раза

29 ноября 2019 15:29  [29] Экономика
Количество счетов эскроу в Нижегородской области увеличилось в 4 раза

Количество счетов эскроу в Нижегородской области увеличилось в 4 раза

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество счетов эскроу в Нижегородской области в течение сентября–октября 2019 года увеличилось в 3,6 раза. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.

Эскроу – это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом, в частности, участниками долевого строительства и застройщиком.

С 1 июля 2019 года строительные компании могут продавать квартиры в домах, которые находятся на начальном этапе строительства, только с помощью этого механизма.

По данным на сентябрь таких сделок в Нижегородской области было 232, в октябре их количество увеличилось до 738, а сумма средств, депонированных участниками долевого строительства выросла в 3,6 раза - до 2,1 млрд рублей.

Для сравнения: в Самарской области количество сделок эскроу в сентябре–октябре открыто 628, а остаток средств по ним составил 1,3 млрд рублей. В Саратовской области совершено 223 сделки эскроу, пополнив счета по ним до 401,7 млн рублей.

В Республике Татарстан открыто 855 счетов эскроу, на них хранятся 2,7 млрд рублей.

В целом за сентябрь-октябрь количество счетов эскроу в регионах Приволжья выросло в 2,4 раза, с 1 849 до 4 513. По данным на 28 октября на счетах эскроу хранились 10,4 млрд рублей, двумя месяцами ранее остатки средств на них составляли 4 млрд рублей.

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