Правительство Нижегородской области выделит субсидии на капремонт объектов культурного наследия Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области выделит субсидии на капремонт объектов культурного наследия. Об этом стало известно в ходе заседания подгруппы Госсовета РФ по вопросам сохранения ОКН 29 ноября 2019 года в Москве.

Одной из главных тем заседания стал капитальный ремонт объектов культурного наследия, которые являются многоквартирными домами. На сегодняшний день размер предельной стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах значительно ниже фактической стоимости проведения работ.

"В Нижегородской области сейчас принято решение о субсидировании работ по сохранению подобных объектов. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы привести их в порядок к юбилею Нижнего Новгорода в 2021 году. Сейчас в стране только несколько регионов идут по этому же пути. Считаю нужным, чтобы эти практики были рассмотрены на федеральном уровне для выработки универсальных решений. Объекты культурного наследия, в которых живут люди, требуют особого внимания", - сказал Глеб Никитин.

"Капитальный ремонт общего имущества таких домов может осуществляться за счёт предоставления субсидий из регионального бюджета Фонду капитального ремонта. Главным распорядителем бюджетных средств при этом может выступить, например, региональный орган охраны объектов культурного наследия. Есть ещё один путь решения проблемы. Это предоставление субсидий органам местного самоуправления для последующей передачи ТСЖ, ЖК, ЖСК, УК в соответствии с нормами статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации. В этом случае главным распорядителем бюджетных средств может стать региональный орган в сфере ЖКХ. В качестве третьего варианта возможно создать автономную некоммерческую организацию. Она возьмёт на себя функции технического заказчика, организации закупок, обеспечения технического надзора в части проведения работ на фасадах и кровлях, как наиболее финансовоёмких", - добавил губернатор.

Также Глеб Никитин отметил, что в Нижегородской области с учётом опыта других регионов в текущем году приняты нормативные правовые акты, направленные на обеспечение сохранности ОКН.

"Во-первых, речь идет о предоставлении в аренду за 1 рубль неиспользуемых объектов культурного наследия, выявленных ОКН и ценных объектов градостроительной среды, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Во-вторых, хочу отметить проведение публичных торгов по продаже изъятых на основании решения суда выявленных ОКН", - добавил губернатор.

Как подчеркнул глава региона, к настоящему времени осуществлена продажа с торгов одного изъятого объекта культурного наследия (Ярмарочная водозаборная станция). Ещё два ОКН (бывший кинотеатр "Родина" в Дзержинске и "Дом П. Зарембы" на Б. Печерской, 12 в Н. Новгороде) находятся в процессе изъятия. Также в регионе разработан проект постановления правительства Нижегородской области, определяющий порядок предоставления субсидий за счёт областного бюджета собственникам наиболее значимых объектов культурного наследия в целях возмещения им части затрат на сохранение ОКН.

Затем в ходе заседания подгруппы прошло обсуждение предложений Самарской, Ростовской, Тамбовской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга по совершенствованию законодательного регулирования вопросов сохранения объектов культурного наследия. Среди предложений - приоритетное финансирование работ по сохранению ОКН-МКД в рамках региональных программ ремонта общего имущества многоквартирных домов и приведение терминологии нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по сохранению таких объектов, к единообразию в целях устранения правовых коллизий и пробелов. Также рассматривался вопрос по формированию правовой базы для проведения редевелопмента исторических центров городов.

Обобщенные предложения, представленные участниками заседания подгруппы, направлены для их дальнейшей проработки и учета при подготовке соответствующего законопроекта в Комитет Государственной Думы РФ по культуре. Итоги работы подгруппы будет представлены на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Культура".

В заседании 29 ноября приняли участие заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России Георгий Сытенко, заместитель генерального директора государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Олег Рурин, заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед, главный инспектор в области государственной охраны объектов культурного наследия Москвы Сергей Мирзоян, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский, руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко и врио председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Александр Воронко.