Бумажная экономия: проект "Эко-офис" стартовал в администрации Балахнинского района Экономика

Проект "Эко-офис" стартовал в администрации Балахнинского района. Об этом сообщили в объединенном проектном офисе правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом".

"Сотрудниками нерационально использовались вторичные ресурсы – бумага и картон, вывоз больших объемов мусора требовал дополнительных затрат. Сэкономить средства в районной администрации решили за счет внедрения бережливых технологий, которые помогут сократить объемы фактического образования твердых коммунальных отходов", - пояснили в районной администрации.

В органах местного самоуправления Балахнинского района были установлены пункты приема вторсырья, расклеены памятки и плакаты с правилами накопления мусора для сотрудников. Первые партии вторичного сырья уже сданы.

В администрации посчитали, что бережливые процессы почти на 40 тысяч рублей снизят затраты на вывоз мусора. Сэкономленные средства муниципалитет направит на благоустройство поселения либо на мероприятия по экологическому просвещению населения.

"Благодаря проекту муниципалитет не только снизит затраты на вывоз мусора, но и выручит дополнительные средства от сдачи вторсырья. Кстати, первые партии уже сданы. На 2020 год запланирована закупка саженцев на организацию мероприятия к 9 мая, которые мы хотим высадить в Аллее Победы. Закупка будет организована на средства, полученные от реализации проекта", - заявил глава местного самоуправления Балахнинского района Алексей Левкович.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, с начала 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе стартовал проект "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.