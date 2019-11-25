Почти 2 тысячи нижегородцев получили правовые консультации в рамках общественно-государственного партнерства Общество

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

Почти 2 тысячи жителей региона получили правовые консультации в рамках проекта "Развитие общественно-государственного партнерства как эффективного инструмента правовой поддержки и просвещения малоимущих и социально незащищенных граждан Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Финальным этапом реализации данного проекта стала конференция "Перспективы развития общественных механизмов защиты прав и законных интересов жителей Нижегородской области", которая прошла 29 ноября в ЗС НО. В мероприятии приняли участие председатель комитета областного парламента по социальным вопросам Надир Хафизов, заместитель уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Елена Барышникова, представители органов власти, общественных объединений, правозащитники.

Проект получил поддержку на федеральном уровне – его реализация осуществляется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В рамках реализации проекта течение 2019 года в шести муниципальных образованиях Нижегородской области (Арзамасе, Выксае, Городецком, Кстовском, Краснобаковском, Лукояновском районах) обеспечена деятельность мобильных офисов правового просвещения, ставших площадкой для объединения усилий государственных и общественных правозащитных механизмов по повышению уровня правовой компетентности граждан.

За время реализации проекта оказана консультативная помощь 1500 жителям региона, а мероприятиями по правовому просвещению охвачено 1800 человек. Кроме того, разработан и апробирован информационно-правовой ресурс "Правозащитная карта Нижегородской области", направленный на информирование населения о способах и механизмах защиты своих прав и законных интересов.

"Правовая культура в значительной степени является гарантом реального верховенства закона, фактором, способствующим высокой гражданской активности и ответственности граждан. Но, несмотря на это, на практике мы видим, что далеко не все граждане хорошо знают свои права. И здесь людям необходимо оказывать реальную помощь. А это широкий фронт работы. Пенсионеры, сироты, воспитанные государством, и многие другие порой даже не знают, к кому обратиться за советом. Оказывая бесплатную помощь, юридическое сообщество выполняет большую и нужную работу. И проект, который сегодня лег в основу конференции, как раз нацелен на правовое просвещение", - сказал Надир Хафизов.

"Объединяя усилия, органы местного самоуправления, общественные помощники уполномоченных, некоммерческие организации, правозащитные институты различной ведомственной принадлежности выстраивали не всегда простые, но всегда нужные для конкретного человека диалоги, решая проблемные вопросы и находя выход из сложных правовых ситуаций. Мобильные офисы правового просвещения стали именно теми медиативными площадками, где человек, обратившийся со своей бедой, в ходе диалога может разрешить свою проблему и найти единственно правильное решение", - отметила Елена Барышникова.

"Чтобы помочь разобраться в сложной ситуации, далеко не всегда нужна помощь профессиональных юристов, но всегда нужна поддержка неравнодушных людей. Проект убедительно доказал, что сила общественного ресурса – в правовой навигации, а также в "общественном договоре" людей, которые знают, как действовать и могут научить этому", - добавила она.