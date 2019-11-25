Не могли разъехаться: одностороннее движение введут на ул.Донецкой Общество

Одностороннее движение введут на улице Донецкой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Владимир Панов на своей странице в соцсети.

Речь идет об участке от улицы Усилова до улицы Родионова. Владимир Панов пояснил, что с просьбой ввести одностороннее движение к нему обратились жители окрестных домов, которые пожаловались, что "внутриквартальная дорога превратилась в серьезную трассу".

"Трафик стал настолько высоким, что автомобилисты регулярно не могли разъехаться и выруливали на тротуары, создавая угрозу для пешеходов", - рассказал глава Нижнего Новгорода, добавив, что ограничение поможет упорядочить ситуацию.

Одностороннее движение начнет действовать с выходных, то есть с 30 ноября. Таким образом автомобилисты смогут протестировать новую схему движения перед началом рабочих будней.