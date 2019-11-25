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Культура и отдых

Дед Мороз из Великого Устюга приезжает в Нижний Новгород (адреса для встречи с детьми)

29 ноября 2019 17:32  [79] Культура и отдых
Дед Мороз из Великого Устюга (архивное фото 2018 года)

Дед Мороз из Великого Устюга (архивное фото 2018 года)

Фото: НИА Нижний Новгород

Дед Мороз из Великого Устюга приезжает в Нижний Новгород, юные жители города и области могут встретится с главным новогодним персонажем и получить от него подарки. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Дед Мороз пробудет в Нижнем Новгороде с 3 по 5 декабря в рамках праздничной программы благотворительного проекта "Путешествие Деда Мороза с НТВ".

Для детей-нижегородцев Дед Мороз будет доступен 4 декабря с 14:00 в парке Приокский, где состоится праздничное мероприятие с этим сказочным персонажем. Кроме того, главный герой Нового года вручит подарки воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Вера", школы-интерната №95, а также школы-интерната для глухих детей.

Традиционно Дед Мороз из Великого Устюга привезет подарки для многодетных и малообеспеченных семей.

СПРАВКА:
Проект, когда Дед Мороз из Великого Устюга перед Новым годом путешествует с командой НТВ по городам России, существует 3 года. За это время участники посетили более 260 социальных учреждений и 220 малообеспеченных и многодетных семей. В этом году "Путешествие Деда Мороза с НТВ" охватывает всю страну и проходит по 28 городам. Нижний Новгород станет двенадцатым городом.

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