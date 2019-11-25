Нижегородский масложировой комбинат стал обладателем российской премии "Экспортер года-2019" Экономика

Нижегородский масложировой комбинат стал обладателем российской премии "Экспортер года-2019".

По данным пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, АО "Нижегородский масложировой комбинат" взял золото в номинации "Крупный бизнес: экспортер года в сфере АПК" в рамках премии "Экспортер года – 2019".

"Победа в столь престижной премии ещё раз подтверждает, что нижегородские предприятия уже делают серьезные шаги по выходу на зарубежные рынки. Нижегородский масложировой комбинат поставляет свою продукцию в более чем несколько десятков стран мира", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Премия "Экспортер года" проходила в рамках международного экспортного форума "Сделано в России".

Победителей наградил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Российским предпринимателям сегодня нужны позитивные примеры того, как выстраивать взаимоотношения с партнерами, как учитывать опыт и особенности менталитета иностранных коллег, преодолевать барьеры. Премия "Экспортер года" призвана тиражировать истории успеха российского бизнеса за рубежом и вдохновлять предпринимателей, мотивировать их к тому, чтобы стать экспортерами", – отметил Антон Силуанов.

"Российские компании, как крупные, так малые и средние предприниматели уже делают впечатляющие шаги по освоению иностранных рынков. Это говорит о том, что российская продукция востребована за рубежом, спрос на нее возрастает", – также прокомментировал событие глава РЭЦ Андрей Слепнев.

Как сообщил Глеб Никитин, объем экспорта Нижегородской области составил 3,2 млрд долларов по итогам 9 месяцев 2019 года. Кроме того, в регионе увеличилась доля малого и среднего бизнеса, поставляющего продукцию на внешние рынки.

"Промежуточный мониторинг показал, что уже сейчас этот показатель вырос на 22%, что выше запланированного в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Значит, такие меры господдержки, как проведение обучающих семинаров для бизнеса, организация и сопровождение бизнес-миссий для предпринимателей, компенсации части экспортных расходов оказались эффективными", - заявил Глеб Никитин.

По информации Российского экспортного центра, всего на соискание премии "Экспортер года", учрежденной правительством Российской Федерации, было подано более 1600 заявок из всех федеральных округов.

Экспортёры претендовали на победу в таких номинациях, как "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере высоких технологий", "Экспортер года в сфере АПК", "Экспортер года в сфере услуг", "Новая география" и "Прорыв года".

Более 70% участников – субъекты малого и среднего бизнеса.

Победители премии получат различные бонусы от РЭЦ. В их числе: персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках; бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта; регистрация на зарубежном маркет-плейсе; обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.

Премия проводилась на конкурсной основе в два этапа. Сначала победители награждались на уровне 8 федеральных округов, далее определялись лучшие в каждой номинации на национальном уровне.

Напомним, более 30 заявок от 28 нижегородских предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, получат господдержку почти на 75 млрд рублей в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". По этому показателю Нижегородская область вошла в пятерку регионов-лидеров России.

Напомним также, что в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд долларов в 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь их надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".