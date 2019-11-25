Более 500 тысяч рублей пытались похитить злоумышленники из квартиры нижегородского пенсионера.
Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, злоумышленники проникли в квартиру под предлогом проверки счетчика.
Пока один отвлекал внимание 81-летнего мужчины разговорами на кухне, подельник искал деньги. В это время домой вернулась дочь пенсионера, 56-летняя женщина сумела удержать одного из визитеров до приезда полиции.
Впрочем, и второй мужчина, сбежавший с места происшествия вскоре был задержан.
Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время граждане, подозреваемые в противоправных деяниях, находятся под арестом.
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