Более 500 тысяч рублей пытались похитить злоумышленники из квартиры нижегородского пенсионера Происшествия

Более 500 тысяч рублей пытались похитить злоумышленники из квартиры нижегородского пенсионера.

Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, злоумышленники проникли в квартиру под предлогом проверки счетчика.

Пока один отвлекал внимание 81-летнего мужчины разговорами на кухне, подельник искал деньги. В это время домой вернулась дочь пенсионера, 56-летняя женщина сумела удержать одного из визитеров до приезда полиции.

Впрочем, и второй мужчина, сбежавший с места происшествия вскоре был задержан.

Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время граждане, подозреваемые в противоправных деяниях, находятся под арестом.