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Общество

Нижегородские вузы заключили более 25 соглашений о сотрудничестве с образовательными учреждениями Франции

01 декабря 2019 14:11  [66] Общество

Нижегородские вузы заключили более 25 соглашений о сотрудничестве с образовательными учреждениями Франции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Так, с 28 ноября по 4 декабря 2019 года в Нижнем Новгороде в кинотеатре "Орленок" проходит "Неделя французского кино". Участие в открытии ежегодного кинофестиваля приняли почетный консул Французской Республики в Нижнем Новгороде Сергей Авдеев, директор региональной культурно-просветительской общественной органзации "Альянс Франсез – Нижний Новгород" Жан-Мари Пьетропаоли, а также представители департамента внешних связей правительства Нижегородской области.

"Проведение фестиваля французского кино в Нижнем Новгороде стало доброй традицией. Символично, что в этом году праздник открытия кинофестиваля состоялся в Международный день учителя французского языка", – сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

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28 ноября Международным днем учителей французского языка получила поддержку Международной федерации учителей французского языка и была одобрена Министерством Европы и иностранных дел Французской республики.
По словам Сергея Авдеева, первый день фестиваля привлек не только большое число нижегородских преподавателей французского языка, но и их юных воспитанников.

С творческими номерами для гостей кинотеатра выступили учащиеся профильных образовательных учреждений Нижнего Новгорода – гимназии № 53 и гимназии № 80. Ребята порадовали зрителей песнями, танцами и театральной зарисовкой на тему Франции.

Ольга Гусева отметила, что ежегодный кинофестиваль играет важную роль в деле продвижения французского языка и культуры в среде нижегородцев.

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