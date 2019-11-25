Инспекция Гостехнадзора Нижегородской области проведёт выездной приём для жителей Беласовки Общество

фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Инспекция Гостехнадзора Нижегородской области проведёт выездной приём граждан на территории Беласовского отдела администрации Семёновского городского округа 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, в Беласовке и окрестных деревнях живут более 3 тыс. человек, 101 из них имеют удостоверение тракториста-машиниста. В ходе выездного приема такое удостоверение можно будет получить или, при необходимости, поменять.

Кроме того, инспектор Гостехнадзора окажет помощь в прохождении планового ТО самоходной техники, а также выдаст необходимые документы на трактор, снегоход, мотовездеход, болотоход или сельскохозяйственную технику.

Отмечается, что приём будет организован с 9:00 до 12:00.