Почему лучше устанавливать потолочные светильники вместо стандартной люстры?

Освещение наряду с отделкой, мебелью и аксессуарами играет одну из важных ролей в процессе создания интерьера. Если вы хотите чтобы стиль был выдержан во всех аспектах, не забывайте о выборе правильного освещения. Перейдя по ссылке https://vse.ua/ct/4354/, вы увидите большое разнообразие моделей, которые имеют массу отличий между собой. В общем ассортименте осветительных приборов представлены светильники различной цены, конфигурации, дизайна. Они отличаются способом крепления, функциональностью, материалами и рядом других, особенно важных для стилистов спецификаций.

Если вы выбрали правильные обои, мебель и декор, но повесили не ту люстру, никакой органичности дизайна вы, возможно, не получите. Для того чтобы выбрать осветительный прибор, нужно понимать требования стиля и общие характеристики модели. В выборе источника света для классической комнаты побеждает люстра, а в современных дизайнах интерьера все чаще используются встраиваемые потолочные светильники. Какой тип выбрать вам, давайте разберемся с помощью этого руководства.

Итак, начнем с люстры. Роскошная и помпезная, она хорошо известна каждому человеку, так как раньше с потолка могли свисать только такие осветительные приборы. Сегодня люстру также, как правило, монтируют по центру комнаты, но ее внешний вид и функциональность уже давно не те что раньше. Безусловно в ассортименте осветительных приборов, есть люстры, которые лучшим образом подойдут для оформления комнаты в одном из современных стилей. В их дизайне присутствует дерево, металл, хромированные элементы, матовое стекло и даже пластик. Но то, насколько такая конструкция может удачно вписаться в интерьер, весьма спорный вопрос. Для минимализма ей все же не хватает компактности, для хай-тека и фьюжена. Поэтому, более логично было бы выбирать классические модели люстры для оформления классической гостиной, столовой в стиле барокко или спальни в стиле арт-деко. Некоторые направления дизайна попросту не признают других вариантов оформления кроме как классической массивной люстры и это стоит учитывать не во время выбора светильника, а во время выбора стиля интерьера. Если комната достаточно просторная, оформить ее может быть весьма сложно, и тогда большая люстра, свисающая с потолка, станет отличным решением задачи.

Со встроенными современными светильниками все намного проще. Они подходят для любого современного стиля и могут использовать в качестве дополнительных источников света в классических направлениях дизайна, только при условии что будут замаскированы. Такие модели в основном используются для создания зонированного освещения. С их помощью вы сможете правильно расставить акценты и сделать свет в комнате максимально эффективным и удобным при использовании. Такие источники света значительно практичнее в быту и весьма функциональны. В них может быть несколько ламп разного цвета, таймер, регулировка интенсивности освещения и множество других полезных и удобных дополнений. Потолочный светильник может быть выполнен из разных материалов и значительно отличаться своим дизайном. Не стоит недооценивать внешние данные этих товаров, среди их ассортимента можно найти весьма элегантные и даже помпезные модели.

В целом, можно сказать, что выбор подходящей модели вашего светильника будет зависеть в основном именно от стиля помещения. На дизайн комнаты нужно ориентироваться изначально, уже потом можно разбираться с оптимальными материалами и необходимым набором функций устройства.

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