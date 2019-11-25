Как выбрать устройство защиты от импульсных перенапряжений для дома?

Все электроприборы, которые у вас есть дома, созданы для работы с постоянным и качественным напряжением. Но стабильное напряжение может быть не всегда. Когда наблюдается скачок напряжения, то это отражается на качестве работы устройств. Это может снизить их ресурс, а в некоторых случаях может привести к поломке. Именно поэтому специалисты советуют использовать дома устройство защиты от импульсных перенапряжений или сокращенно узип. Оно позволит защитить от удара молнии высокочувствительное оборудование.
Выбор зависит от типа устройства и его назначения. Всего существуют три класса:
Принцип работы заключается в применении нелинейных элементов. Обычно в этой роли выступают варисторы. Если говорить простыми словами, то это резистор, который обладает зависимостью нелинейного типа.
На каждом устройстве есть характеристики. Первое что нужно уметь распознавать – номинальное и максимальное значение напряжения. Эти данные покажут под каким максимальным напряжением может работать устройство. Помимо этого, указаны частота тока, номинальный разрядный ток, максимальный разрядный ток и уровень напряжения защиты.
Оборудования УЗИП постоянно совершенствуют, поэтому более новые модели надежные, а техническое обслуживание становится проще. Чтобы защитить свой дом и высокотехнологичные приборы устанавливайте УЗИП.
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