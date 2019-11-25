Каким материалом покрыть навес для машины?

Если вы счастливый обладатель и машины, и частного дома, то наверняка задумывались о том, что неплохо было бы сделать навес. Он защитит авто от непогоды, что особенно актуально зимой, когда приходится тратить много времени на чистку от снега. Такая простая защита убережет авто от солнца и преждевременной коррозии. Навесы для автомобиля можно заказать в готовом виде на сайте.

Когда машина стоит постоянно под открытым небом, то дождь, снег и другие осадки могут проникнуть внутрь, что со временем вызывает ржавчину. От которой очень сложно избавиться. Град в некоторых случаях может оставить вмятины, а от солнечных лучей обивка потеряет цвет. Конструкцию можно сделать буквально из профильной трубы, досок и поликарбоната. Самые простые варианты можно делать из ткани.

Часто применяют варианты односкатные, двускатные и арочные. Самый простой – первый вариант. Его рекомендуют к заказу если навес будет отдельно стоящим. Двускатные варианты применяют для автономных сооружений также. А если используете навес в качестве пристройки, то выбирайте арочные конструкции. Выбор зависит от общего архитектурного стиля других построек.

Самым популярным материалом для покрытия навеса считается поликарбонат. Из него получатся очень прочные конструкции. Полюбился этот материал многим из-за доступной цены. При выборе изделия из этого сырья нужно также учесть его толщину. Вторым по популярности является профнастил. Такая конструкция будет иметь небольшой вес, что позволяет легко монтировать и надежно закрепить листы на каркасе. Это обеспечит устойчивость при сильном порыве ветра. Из металлочерепицы получаются очень надежные конструкции, которые еще отличаются прекрасным внешним видом. Из такой кровли лучше делать навес, пристроенный к дому.

Не менее популярным является дерево. Как известно, это экологический материал, который прослужит вам долгие годы, если будет обработан специальным составом. Этот материал выбирают чаще остальных, потому что он безопасный, дешевый и простой в сборке.

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