Где можно поучаствовать в турнирах CS?

Киберспорт сейчас очень популярное направление преимущественно у молодых людей. Они участвуют в турнирах и таким образом зарабатывают деньги. Многие киберспортсмены в 19 лет уже могут иметь сотни тысяч долларов. Это направление активно развивается и с каждым годом все больше игроков заинтересованы в профессиональном занятии.

Где найти турниры для участия?

Каждый год проходит огромное количество онлайн-чемпионатов по этой игре. Некоторые турниры имеют призовые фонды в несколько тысяч долларов. Иногда эти суммы составляют миллионы долларов. Каждый, не выходя из дома может скачать игру, тренироваться и подать заявку на участие. Расписание всех турниров можно узнать на сайте cq.ru. Многие зрители также пробуют зарабатывать на этой игре. Для этого существуют специальные сайты.

Первые турниры были не такими успешными. В них участвовали мало игроков. Просто по той причине, что это было не серьезным занятием. Да и техника была слишком слаба для проведения онлайн-соревнований. Но за короткое время появилась необходимость проводить мировые чемпионаты. Игроки со всего мира стали подавать заявки на участие и биться за звание победителя. Спортсмены, участвуя в турнирах повышают свой игровой рейтинг, а новый опыт позволяет увеличить разряд. Поэтому сейчас это престижно, модно. Пройдет немного времени и такие соревнования выйдут на новый уровень. Многие популярные спортсмены, такие как Team Secret вернулись в дисциплину после долгого перерыва, чтобы вступить в борьбу с новыми силами.

Особенности проведения турниров

Самые первые соревнования проводили в маленьких комнатушках, где стояло пару компьютеров. Сейчас в некоторых странах для этого выделяют целые стадионы. У этого направления есть свои поклонники, которые приходят поболеть за любимую команду. Многие люди следят в режиме реального времени за происходящим. Главной особенностью проведения таких турниров является то, что они полностью командные. Командный дух придает сил, что приводит многих к победе.

В CS команды называют кланами, а значит ведется борьба кланов. В некоторых странах есть свои федерации компьютерного спорта. Она и собирает команды страны, чтобы представить ее на мировом чемпионате по этой игре. По этой дисциплине количество соревнований гораздо больше, чем по другим. И это только очередной раз доказывает, что Counter Strike – это не просто игра, за которой можно убить время после работы. Это больше, чем просто стрелялка. Современный киберспорт без нее невозможен. Она оказала большое развитие в его становлении.

В какой-то момент компьютерным играм стало мало домашнего использования, что и привело к появлению такого направления как киберспорт. Благодаря этому, многие молодые люди нашли свое призвание.

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