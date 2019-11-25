Куда сдать старый кабель?

У любой кабельной продукции есть свой срок годности и хранения. После того, как он закончиться нужно его заменить. Со временем системы коммуникаций деформируются или перестают работать совсем, поэтому проводку обязательно нужно менять. Есть способ, который позволит обновить магистрали с наименьшими потерями. Нужно просто обратиться в прием кабеля. Здесь на выгодных условиях вы сможете сдать провода и кабели. Насколько сильная будет выгода зависит от типа и объема сдаваемой продукции.

Выгодно даже сдавать медные или алюминиевые кабеля. Такого рода металлолом считается очень ценным сырьем для заводов, поэтому его активно принимают в специализированных пунктах. Для вас – это прекрасная возможность избавиться от лишнего хлама, который только занимает место. Причем таким образом вы улучшите экологию планеты.

Почему так важно сдавать кабель в приемные пункты?

Металлы, которые содержаться в кабелях и проводках, имеют свойство окисляться под действием факторов окружающей среды. Продукты, которые образуются при этих процессах, отравляют землю и воду. Особенно опасным считается свинец. Он больше всех выделяет токсических веществ. Другая проблема заключается в том, что пластик, которым покрыты провода, не разлагается вовсе. Он будет столетиями лежать в земле и выделять токсины.

Переработка кабелей и проводов разного назначения довольно трудоемкий процесс. Он состоит из нескольких этапов. Первое и самое главное – это нужно освободить кабель от внешней пластиковой оболочки. Для этого применяют специальное оборудование. Некоторые люди, кто хочет быстрее и больше обогатиться обжигают его. Так делать не стоит. Можно навредить самому себе, внутренним элементам, окружающей среде. Стоимость обожжённого металлолома снижается в разы.

Очищение кабеля - процесс, который требует внимательности. Поэтому не делайте этого самостоятельно, доверьте дело профессионалам. Здесь нужно соблюдать технологичные требования. В пунктах приема массу принимаемого лома определяют при помощи специальных электронных весов, которые имеют высокую точность. Некоторые компании в свой перечень услуг включают транспортировку и проведение демонтажных работ.

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