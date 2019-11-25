Комендантский час отменили в студенческом общежитии Чкаловска после протеста прокуратуры Общество

Фото: с сайта протехникум.рф

Комендантский час отменили в студенческом общежитии Чкаловска после протеста прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 2 декабря 2019 года.

Проверкой установлено, что на заседании педагогического совета техникума транспорта и информационных технологий принято положение о студенческом общежитии, которое впоследствии утверждено директором образовательной организации. В частности, предусмотрено, что вход и выход из общежития разрешается с 06:00 до 22:00 часов (в остальное время с согласия администрации техникума по заявлению студента).

Нормами жилищного законодательства предусмотрено, что жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в период обучения. Никто не может быть выселен из жилища или ограничен в праве пользования жилищем, иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом, другими федеральными законами.

Поскольку ограничение прав обучающихся, проживающих в студенческом общежитии, на вход и выход из них в ночное время не соответствует действующему законодательству, прокуратурой на незаконное положение правил внутреннего распорядка общежития принесен протест.

Протест прокурора рассмотрен, удовлетворен, положение приведено в соответствии с законом.