Фото:
Комендантский час отменили в студенческом общежитии Чкаловска после протеста прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 2 декабря 2019 года.
Проверкой установлено, что на заседании педагогического совета техникума транспорта и информационных технологий принято положение о студенческом общежитии, которое впоследствии утверждено директором образовательной организации. В частности, предусмотрено, что вход и выход из общежития разрешается с 06:00 до 22:00 часов (в остальное время с согласия администрации техникума по заявлению студента).
Нормами жилищного законодательства предусмотрено, что жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в период обучения. Никто не может быть выселен из жилища или ограничен в праве пользования жилищем, иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом, другими федеральными законами.
Поскольку ограничение прав обучающихся, проживающих в студенческом общежитии, на вход и выход из них в ночное время не соответствует действующему законодательству, прокуратурой на незаконное положение правил внутреннего распорядка общежития принесен протест.
Протест прокурора рассмотрен, удовлетворен, положение приведено в соответствии с законом.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+