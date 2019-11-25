Более 2 тысяч интернет-жалоб обработали специалисты проекта "Инцидент-менеджмент" в Нижегородской области. Об этом сообщили в ситуационном центре проекта. Большая часть обращений в соцсетях поступила через ВКонтакте (около 1 800 сообщений).
Среднее время ожидания ответа от органов власти составило почти 11 часов.
Около 25% всех отработанных сообщений были по теме дорог: состояние дорожного полотна, ямочный ремонт и капитальный ремонт. Кроме того, основными темами в течение месяца были:
- благоустройство;
- тема реформы ТКО (несанкционированные свалки, навалы около контейнерных площадок);
- общественный транспорт;
- здравоохранение.
Лидеры по количеству сообщений: Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Саров и Кстовский район.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+