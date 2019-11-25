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Общество

Более 2 тысяч интернет-жалоб обработали специалисты проекта "Инцидент-менеджмент" в Нижегородской области

02 декабря 2019 10:27  [113] Общество

Более 2 тысяч интернет-жалоб обработали специалисты проекта "Инцидент-менеджмент" в Нижегородской области. Об этом сообщили в ситуационном центре проекта. Большая часть обращений в соцсетях поступила через ВКонтакте (около 1 800 сообщений).

Среднее время ожидания ответа от органов власти составило почти 11 часов.

Около 25% всех отработанных сообщений были по теме дорог: состояние дорожного полотна, ямочный ремонт и капитальный ремонт. Кроме того, основными темами в течение месяца были:

- благоустройство;
- тема реформы ТКО (несанкционированные свалки, навалы около контейнерных площадок);
- общественный транспорт;
- здравоохранение.

Лидеры по количеству сообщений: Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Саров и Кстовский район.

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