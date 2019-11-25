Каким бывает строительный крепеж?

Крепежные изделия применяют для надежного соединения нескольких частей. Раньше были известны только гвозди, но сегодня ситуация изменилась, поэтому на рынке можно встретить много разновидностей строительного крепежа.
Общие сведения о крепеже
Деталь, которая может соединить две или более заготовки называется крепежной. На рынке представлен широкий ассортимент элементов. Из основных различают следующие:
Каждый из них имеет преимущества и недостатки, что отражается на использовании. Для одних понадобиться специальный инструмент, а для других подойдет ключ или отвертка, которая есть у каждого мастера. Самым универсальным крепежом являются гвозди. Купить их можно посетив магазин крепежа в нижнем новгороде.
Особенности использования гвоздей
Практически у любого мастера в мастерской есть гвозди. Применяют их исключительно с деревообрабатывающими материалами. Для изготовления крепежа используют сталь высокой прочности. Так как используют молоток, то они должны быть прочными и надежными.
У гвоздей есть две части:
Различают гладкие или рифленые гвозди. В первом случае гвозди имеют гладкую поверхность, а во-втором варианте имеет по всей поверхности борозды, вмятины. Их основная функция – снизить проходимость крепежа. Таким образом две детали будут надежнее скреплены между собой.
Для работы с деревом в основном используют гвозди. Есть варианты, которые производят из закаленной стали. Их можно забивать в кирпичи или бетон. Если нужно исключить развитие коррозии, то используйте гвозди изготовленные из меди, легированной стали, которая будет оцинкована.
Существует специфичный вид – жидкие гвозди. Они абсолютно не имеют ничего общего с привычным крепежом. По сути это клей. Просто он очень быстро засыхает, что обеспечивает надежное соединение. Жидкие удобнее использовать в тех случаях, где невозможно забить стальной гвоздь.
Назначение саморезов
Саморезы надежнее скрепляют детали. На рынке сегодня они представлены в большом ассортименте, поэтому купить саморезы не составит труда. Особенность этого крепежа в том, что саморез не забивается, а вкручивается. Его можно использовать для крепежа металлических, деревянных и пластиковых изделий. Перед выбором учтите то куда вы будете его вкручивать. Различия саморезов заключается в шаге резьбы. Для металла используется малый шаг, а для дерева или пластика требуется шаг побольше.
Любой из видов крепежа можно купить в магазине Прокрепеж в Нижнем Новгороде. На официальном сайте prokrep.ru можно получить консультацию или обратиться по указанным телефонам.
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