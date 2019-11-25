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Общество

Движение транспорта будет ограничено в районе ул. Ломоносова в Нижнем Новгороде со 2 декабря

02 декабря 2019 11:01  [64] Общество

Движение транспорта будет ограничено в районе ул. Ломоносова в Нижнем Новгороде со 2 до 20 декабря 2019 года из-за ремонта на инженерных сетях. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Участок ограничения: от дома №9В по улице Ломоносова до пересечения с улицей Генкинойв Советском районе.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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