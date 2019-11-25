"ТНС энерго НН" предлагает поучаствовать в творческом конкурсе и выиграть призы Общество

"ТНС энерго НН" объявляет о проведении заключительного этапа акции "Электронный счет – в вашу пользу!" – конкурса творческих работ "В рифме энергетики". Творческий конкурс для клиентов компании, подключивших электронную квитанцию, будет проходить с 1 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. Трех победителей ждут приятные подарки - 15 тысяч рублей, которые будут зачислены на лицевой счет для оплаты электроэнергии.

На конкурс принимаются оригинальные стихотворные произведения (частушки, "пирожки", хокку, и т.п.). Основное условие: текст должен быть посвящен одной из тем (электричество; электронная квитанция; сокращение использования и вторичная переработка бумаги, внедрение безбумажных технологий).

В стихах, по желанию автора, могут фигурировать персонажи комиксов, публикуемых на бумажных квитанциях ПАО "ТНС энерго НН".



Количество работ от одного участника не ограничено.

Творческие работы принимаются на электронный адрес: rifma19@yandex.ru, с указанием следующих контактных данных участника: Ф.И.О. (полностью), полное количество лет, место проживания (населенный пункт), телефон, e-mail.

Творческие работы принимаются как в текстовом виде, так и в виде видеозаписи. Файл текстового формата (*.doc, *.rtf, *.ppt, *.pdf), объем не должен превышать 1Мб. Видеофайл, снятый любым электронным устройством (формат: flv, mpeg (H264), mp4). Продолжительность видео – не более 1 минуты. Объем файла не более 10Мб.

Прием конкурсных работ проводится с 1 декабря 2019 года по 10 января 2020 года.

Конкурсное жюри определит трех победителей среди жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Награждение победителей будет проводиться в период с 26 по 31 января 2020 года.

Подробности конкурса в правилах.